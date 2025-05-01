（新北）投入50億 打造5環1線自行車路網

新北市府規劃透過縫合斷點、路線整合打造友善自行車路網。圖為三貂嶺生態友善隧道。（記者賴筱桐攝）

2025/05/01 05:30

規劃大新北、濱海、山林、親水、河濱與青春山海等路線

〔記者賴筱桐／新北報導〕為響應世界二○五○年淨零碳排的永續目標，新北市推動綠色運輸，將投入五十億元建構「五環一線」自行車友善路網，縫合斷點、整合路線，並設置清晰的指標與導引系統，將自行車道規劃納入重大工程與都市計畫，預計二○三○年完成七四○公里，滿足日常通勤與休閒觀光功能。

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縫合斷點、路線整合 改善鋪面及導引系統

交通局長鍾鳴時昨天在市政會議報告指出，新北市既有的自行車路網有六九一公里，類型包含濱海、河濱、山林、城際，現階段面臨最大挑戰是路網存在斷鏈，主要受到地形限制及用地取得困難，未來將以縫合斷點、路線升級、路網整合三大策略，打造完善自行車路網。

目前691公里 目標2030年增至740公里

鍾鳴時表示，將啟動自行車道整體路網規劃，在都市計畫道路或新興開發區配置自行車道，攜手中央共同推動，並配合重大工程，包括淡江大橋、淡北道路、捷運系統等，預留自行車空間及銜接既有自行車路線，檢討標誌、標線或號誌，改善鋪面及指標導引系統，營造自行車友善環境，串聯基北北桃生活圈。

新北市長侯友宜說，新北市至二○五○年將投入五十億元推動綠色交通發展，打造「五環一線」自行車路網，包括大新北環、濱海人文環、山林挑戰環、都會親水環、河濱親子環與青春山海線，自行車道長度至二○三○年將完成七四○公里，二○五○年目標達到九一七公里。

林口至澳底單車道改善 2027年完工

交通局綜合規劃科技正李友欽補充，行政院核定「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」第二期，新北市政府與中央合作，林口至澳底自行車道將改善九十一．四公里，其中新北轄管範圍廿四．九公里，改善路段包括林口電廠、水管公園至六塊厝、三芝後厝漁港至雙灣自行車道、翡翠灣、深澳至蝙蝠洞公園、澳底市區等自行車動線，工程經費約九億五二○○萬元，今年委託顧問公司盤點設施概況並研議方案，目標二○二七年完工。

5年後 YouBike建置1800站以上

在公共自行車方面，鍾鳴時提到，今年三月達成區區都有YouBike，全市共有一四一八站，至二○三○年目標建置一千八百站以上；去年七月一日起，開放新北市敬老卡、愛心卡點數免費騎乘YouBike，今年三月一日起，新北市YouBike恢復前卅分鐘免費，假日使用量較實施前成長四十三％。

新北市府推動綠色運輸，將投入50億元打造「5環1線」自行車道路網。（記者賴筱桐攝）

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