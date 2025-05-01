中央助「圓夢」 彰中2球員將訪美國大聯盟

彰化高中棒球隊球員賴翰威（左）、李彥甫，通過教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，將前進美國大聯盟，實地見習道奇隊與教士隊交手。 （記者劉曉欣攝）

2025/05/01 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化高中棒球隊球員賴翰威、李彥甫，通過教育部青年發展署的「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年暑假將前進美國大聯盟，實地見習道奇隊與教士隊交手。兩位學生都說，真是太幸運了，好像在作夢一樣，期待能見到大谷翔平上場揮出全壘打！

教育部百億基金 助海外見習

賴翰威曾在南郭國小打棒球，李彥甫國小、國中在社頭念書，因為沒有棒球隊，只好打羽球。兩人一考進彰中，知道有棒球隊，雖然面對考大學的壓力，還是毅然加入。

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賴翰威在球隊擔任投手與一壘手，李彥甫是外野手，兩人最愛看大聯盟與國內職棒球賽，當校方告知教育部有圓夢計畫提供名額前進大聯盟，兩人在一週內就寫好報告，說明申請動機參與報名。最後一關則要進行視訊面試，還要用英文回答自己最喜歡的球員，以及回台後的計畫。

好幸運 可參訪、看2場比賽

賴翰威及李彥甫得知錄取「圓夢計畫」，可以前進大聯盟，都覺得「真是太夢幻了」，原本以為要等長大賺了錢，才有機會搭飛機去大聯盟看球賽，如今人生的願望清單竟然在高中就實現了，尤其還將連看兩場道奇與教士隊交手的球賽，並參訪棒球訓練機構，師長與同學都說兩人太幸運了。賴翰威、李彥甫說，希望在圓夢計畫後，能到國小分享前進大聯盟的感動與學習。

彰中校長王延煌說，該校的棒球隊原本只是社團，因為學校沒有體育班，總教練還是化學老師張家浩擔任，近年在全國高中棒球聯賽軟式組比賽都有亮麗表現，對棒球選手來說，能夠前進大聯盟看球賽與參訪，真是美夢成真。

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