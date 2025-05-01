彰化助罷謝衣鳯連署 李俊諭︰已交23份

議員李俊諭表示，已收到23份連署書，還有15份準備回收，並非沒協助宣傳。（記者陳冠備攝）

2025/05/01 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕全國罷免行動二階連署倒數，彰化縣第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的公民團體「缺衣不可」連署目前約一萬七千份，距離門檻仍差一萬份。罷團近日公布與民進黨籍在地議員合作的連署進度，其中李俊諭「掛零」引發關注；對此，李俊諭昨表示，已收到廿三份連署書，還有十五份準備回收，並非沒協助宣傳。

根據罷團統計，截至四月廿八日罷免謝衣鳯連署書約一萬七千份，達標門檻為二萬七千份，五月四日連署截止，罷團希望選區議員完成「罷免責任額」，即連署收件至少三成得票數額度，廿九日公布成績單，洪騰明繳交一○○八份連署書、劉珊伶五五六份（昨更新為六六二份）、洪子超卅七份，李俊諭尚無回收份數。

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李俊諭說，目前他已收到廿三份連署書，近期還有民眾自發拿回十五份準備繳交。彰化縣黨部主委楊富鈞表示，縣黨部並未規定「罷免責任額」，認為倒數階段不要究責，大家團結對外，衝到最後一刻。

另外，也有綠營支持者認為在地議員對罷免謝衣鳯意興闌珊，甚至點名前縣長魏明谷，質問其是否護航謝衣鳯？魏明谷指出，公布罷免二階後，他立即交代子弟兵洪騰明（二林區）、劉珊伶（溪湖區）及北斗鎮民代表黃志偉配合連署，並非沒配合連署。

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