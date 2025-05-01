水里公有市場 明發放「好市加倍券」

南投水里鄉公所菜市場積極轉型，搭配時令節慶舉辦活動，逐漸吸引消費者回到傳統市場購物。（記者劉濱銓攝）

2025/05/01 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉公所第一公有市場，向經濟部爭取傳統市場「好市加倍購」促銷活動，今年獲得補助，成為縣內偏鄉唯一獲選的菜市場，五月二日起將與南投、草屯、埔里等三大市鎮公有市場，每週可用一百元可兌換二百元的「好市加倍券」，盼擴大消費賺好康，刺激菜市場經濟，活絡商圈發展。

用100元換200元券 使用至月底

水里鄉公所表示，今年獲得補助，是南投縣唯一獲選的偏鄉菜市場，其他獲補助的菜市場還有草屯公有市場、埔里第三市場、南投市菜市場，以及中興新村第一市場、第三市場。

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水里第一公有市場等公有市場，五月二日、十六日（單數週星期五），以及五月十、廿四日（雙數週星期六）發放「好市加倍券」，民眾到上述菜市場，就可用一百元兌換二百元加倍券，使用期限至五月底。

水里公有市場自治會說，水里菜市場規模小，但展現小而美的特色，透過各式促銷與檔期活動，凝聚攤商向心力，並加入Ｑ版攤商肖像翻轉菜市場刻板印象，吸引消費者回到傳統市場購物，才會獲得中央單位的青睞與資源挹注，水里首場「好市加倍券」發放將在五月二日上午九點展開，現場限量二二五份。

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