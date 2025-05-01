南投罷馬文君二階差千份 志工喊戰到最後

罷免馬文君公民團體獲外地志工奧援，因背心不夠，還穿著桃園罷團志工背心，跟著其他志工一起走入巷弄。（「All罷馬」罷團提供 ）

2025/05/01 05:30

5月4日交件 已收逾17500份連署書 明晚埔里第一銀行設站

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣罷免立委馬文君二階連署將於五月四日交件，截至昨日連署書收件逾一萬七千五百份，罷團分析數據推算交件份數將會距離門檻正負五百份，意即不是標達就是差五百份飲恨；為了衝刺二階連署達標，本週除志工人數大增，也更加拚命，有志工跌倒骨折開刀，昏沉中還在喊「大罷免大成功」，拚勁讓家人都紅了眼眶。

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罷團分析恐距門檻正負五百份

投一「All罷馬」罷馬文君公民團體，將於五月四日下午送件，罷免門檻是一萬八六二二份，罷團昨日到份數已逾一萬七千五百份，只差一千餘份就能達標。負責統計的博士生志工，進行數據分析後，推算到送件日當天，收到的連署書份數會呈現正負五百份，也就是說，不是比達標門檻多五百份，就是差五百份而飲恨，因此本週不斷請志工再加把勁。

罷馬的本地志工人數不足，經號召下有很多外縣市志工前來支援，像已經達安全目標的台北市「山除薇害」、「剷除黑芯」志工陸續轉移陣地到南投縣支援，志工們不只分組投入巷戰家訪，也加開多個連署站，五月二日晚間將加開埔里鎮第一銀行連署站，方便更多在地人或週五晚間返鄉的遊子連署。

志工骨折開刀 昏沉仍心繫罷免

由於只差千份就能標達，志工本週拚盡全力盼催出最後連署份數，志工說︰「我們絕對戰到最後一秒！」罷團幹部透露，志工們都是為台灣拚命而奮不顧身，有志工被狗咬傷，也有志工出了小車禍，還有一位女志工跌倒手骨折，送進醫院開刀後，人在昏沉中還大喊「大罷免大成功」，讓家人聽了不禁掉淚。

罷免游顥明送件 拚衝高連署數

還有一名來自新竹的志工罹癌動手術不久，只要身體狀況許可，就趕來草屯幫忙，日前立委黃捷到連署站宣講，站上的小講台就是出自該志工的巧手。

另外，投二罷免立委游顥公民團體預定五月二日下午送件，該罷團正在造冊，也繼續拚連署份數能達安全目標。（相關新聞刊A1、A3）

罷免馬文君志工全力投入，穿梭在各連署站協助連署。（記者陳鳳麗攝）

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