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    南市長照業務 7/1移撥衛生局

    南市長照業將由社會局移撥至衛生局，預定7月1日生效。（南市府提供）

    南市長照業將由社會局移撥至衛生局，預定7月1日生效。（南市府提供）

    2025/05/01 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕全國六都中，只有台南市的長照業務隸屬社會局，市府配合明年長照3.0上路，將長照業務移撥衛生局，七月一日生效。其中，涉及預算共七十八億餘元，人員二六二人。

    未來南市衛生局將接手社會局長期照顧管理中心的人員、業務、預算及辦公廳舍，並增設長期照護科；社會局婦女及兒童少年福利科，則調整為兒童福利科、少年及婦女福利科兩科。

    議會昨天進行衛生局、社會局業務報告及質詢，多位議員關心市府是否準備好長照業務移撥，憂心恐因人力不足，影響業務推動。

    衛生局及社會局表示，業務移撥只是主管單位換了名稱，其他不變，人員、業務、預算及辦公廳舍都隨之移撥，人員不足的部分正加緊遴選補足中。

    社會局表示，預計移撥的人力共二六二人，以及照管中心今年度預算經費七十八億餘元，目前照管中心的人力僅達八十二％，不足部分正加速補足中。

    衛生局表示，其他五都的長照業務都隸屬衛生局，只有南市還是屬於社會局，由於明年長照3.0上路，未來業務會愈來愈加重與醫院端的合作業務，市府因此加以調整，正進行移撥作業，預計七月一日生效。

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