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    首頁　>　生活

    「果醬男孩」林韡勳赴日參賽 推後壁桑椹

    南市農業局長李芳林（前排左）、議員李宗翰（後排右）、後壁區長李至彬（前排右）與「果醬男孩」林韡勳（前排中），昨天發表後壁桑椹果醬。（記者楊金城攝）

    南市農業局長李芳林（前排左）、議員李宗翰（後排右）、後壁區長李至彬（前排右）與「果醬男孩」林韡勳（前排中），昨天發表後壁桑椹果醬。（記者楊金城攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者楊金城／後壁報導〕勇奪兩屆世界果醬大賽金牌的「果醬男孩」林韡勳，近期將參加日本國際果醬大賽，他以後壁農產桑椹、百香果和香蕉研發出「秘密武器」，將帶著後壁桑椹果醬赴日比賽。

    市府農業局長李芳林、議員李宗翰、後壁區長李至彬，昨天與林韡勳在後壁新嘉社區發表桑椹果醬，農民出席相挺打氣，期待林韡勳將後壁農產的魅力推向國際舞台，為後壁、台南爭光。

    李至彬表示，林韡勳製作果醬的技藝精湛，他選擇後壁盛產的桑椹為靈感來源，挑戰日本國際果醬比賽，盼透過農產食材與果醬工藝結合，打造具後壁風土特色的作品，帶動行銷後壁各項農產，不只是盛產稻米和蘭花聞名。

    發表會現場以吐司抹上桑椹、加入香蕉、百香果的三種桑椹果醬提供鄉親搶先品嘗，鄉親試吃後頻頻稱讚，新嘉里長李崑木預祝後壁桑椹果醬奪牌。

    李宗翰說，期待與林韡勳的跨界合作，推動後壁在地農產加工與創意轉型，提升後壁農業競爭力。

    桑椹、百香果常見做成果醬，但加入香蕉就很少見，林韡勳表示，香蕉果肉容易氧化變黑，加入桑椹做成果醬正好與桑椹顏色、氣味搭配合宜，赴日比賽前將再調整比例配方到完美，希望在另一果醬國際大賽取得佳績。

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