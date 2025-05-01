助銷台灣鯛、蘭花 南市府媒合採購辦研習

台南市蘭花盆栽花藝研習，祝福母親節。（記者楊金城攝）

2025/05/01 05:30

〔記者楊金城／新營報導〕台南市農產品外銷美國面臨關稅衝擊最大的是蘭花和台灣鯛，市府加強國內行銷提高內需降低衝擊，昨天推出台灣鯛食譜、推廣母親節蘭花盆栽，還舉辦學童營養午餐食材選購媒合會，推薦台灣鯛成為營養午餐菜色。

關稅衝擊大 加強拓展內需市場

去年台灣鯛外銷量約一萬六八六○公噸，產值五七七六萬美元，外銷美國占七十八．六％；而台南是全國最大台灣鯛養殖產區，養殖面積約八八二公頃，產量二萬五九八六公噸。

請繼續往下閱讀...

農業局長李芳林表示，台灣鯛價格親民又實惠，希望鄉親把握機會購買，以行動支持在地漁民。

六官養殖協會理事長黃亮蒼說，六甲官田水質好加上漁民的養殖經驗，養殖的台灣鯛口感特別鮮美，而且台灣鯛屬於無細刺魚種，是非常營養的平民美食。

農業局官網 公布鯛魚料理食譜

包括南瀛養殖生產協會、六官養殖協會、國基漁場、台南漁產運銷等業者，展示鯛魚片、炸鯛魚塊、照燒鯛魚肚排等加工品，同時推薦田園台灣鯛沙拉佐鳳梨莎莎醬、脆皮台灣鯛三明治、彩椒蠔汁燴台灣鯛、台灣鯛麻油麵線、台灣鯛豆腐蒸等五道食譜，公布在農業局官網。

媒合校園採購 做營養午餐食材

副市長葉澤山並主持學童營養午餐推薦選購台灣鯛首場媒合會，昨天在曾文市政願景園區舉辦，邀請一五○位學校廚工、營養師出席，提高台灣鯛採購，農業局和教育局將舉辦三場推薦媒合會，另二場是五月八日在南新國中、五月十六日在和順國中。媒合會示範黃金鯛魚塊佐橙汁、樹子蒸鯛魚及紙包台灣鯛等三道料理，現場試吃嘗鮮。

此外，農業局和麻豆區農會昨天舉辦蘭花手作DIY小教室，教導媽媽們研習製作蝴蝶蘭盆栽花藝，推廣蝴蝶蘭走入生活化與結合節慶的儀式感。

學童營養午餐食材選購媒合會，推薦台灣鯛成為營養午餐菜色。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法