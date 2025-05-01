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    藝術節轉型 台南漁光島生活節5/3登場

    漁光島藝術節今年首度轉型「漁光島生活節」，昨日熱鬧暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    漁光島藝術節今年首度轉型「漁光島生活節」，昨日熱鬧暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/01 05:30

    持續至11日 以音樂祭、市集為主軸 本週末邀11組團隊演出

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕漁光島藝術節首度轉型「漁光島生活節」，以光岸音樂祭、鯤森市集與島民市集為主軸，邀請受年輕世代喜愛的音樂人熱力演出，五月三日至十一日浪漫登場，邀請民眾一起來「放空」！

    月牙灣委外 施工展場受限

    漁光島藝術節每二年一次已連辦四屆，月牙灣美麗海岸線搭配裝置藝術，帶動安平觀光熱潮，但因台灣港務公司去年將月牙灣委外經營並打造旅客服務中心、停車場等休憩設施，工期長達三年，展場受限，因此今年首度轉型漁光島生活節，以市集、音樂展演為主。

    市長黃偉哲與創作女歌手吳汶芳昨天為活動宣傳，黃偉哲表示，漁光島被譽為「台南秘境」，有好山好水、好海灘及好森林，景致美不勝收，期間又適逢母親節，且鄰近市區，歡迎民眾攜家帶眷賞遊。

    文化局代理局長林韋旭說，二○一七年首度舉辦漁光島藝術節以來，透過當代藝術策展、場域裝置創作及公眾參與，成功引領大眾重新認識這座小島。今年起，藝術節改為「生活節」系列活動，以更貼近日常生活的策展形式，開啟小島生活與休閒體驗的新想像。

    漁光大橋 設置70面大型旗幟

    延續「進島儀式感」的策展精神，今年也推出《島風喵喵轉》藝術旗幟計畫，由九號萬士達公司邀請禹禹藝術工作室策劃，由億載國小漁光分校學童共同創作，結合台南自然、人文與生態意象，在漁光大橋設置七十面大型旗幟，象徵進入島嶼心靈空間的藝術門戶。

    生活節結合人氣「巷仔Niau」，還有光岸音樂祭、鯤森市集與島民市集三大主軸。其中，音樂祭五月三、四日登場，邀集美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步及創作歌手吳汶芳等十一組團隊，在夕陽與海風中打造沉浸式音樂。

    鯤森市集則以森林系風格為主題，網羅文創手作、風味餐飲及綠意職人品牌；島民市集則融合在地料理與漁村生活記憶，傳遞最純粹的台南人情味。母親節週末（十、十一日）規劃「放空聲活日」，由四四拍唱片行策劃，有親子互動遊戲及限定林中餐宴。

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