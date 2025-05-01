為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣首座 竹南全民運動館6月完工

    苗栗縣首座，竹南全民運動館估六月完工。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣首座，竹南全民運動館估六月完工。（記者蔡政珉攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府斥資二．一億元，在竹南鎮苗北藝文中心後方公有地，興建竹南全民運動館，預計於六月完工，將成為全縣第一座多功能全民運動館，後續將交由竹南鎮公所管理，公所規劃採委外方式營運，並在委外營運前，免費開放民眾使用。

    營運前鄉親可免費使用

    竹南全民運動館位於苗北藝文中心後方的崁頂公園，為地上四層建築，總樓地板面積約九百坪，後方設置平面停車場，館內空間一樓設有體健中心、飛輪教室、兒童遊戲室，二樓為桌球室、韻律教室及瑜伽教室，三樓為挑高樓層，規劃為羽球、籃球及五人制足球之多功能綜合球場。

    運動館工程於去年八月動工，工程進入驗收階段，苗栗縣長鍾東錦與竹南鎮長方進興、鎮代表會主席何秀綿及議員陳永賢、林寶珠、陳碧華、張佳玲、葉忠倫、陳光軒等人昨天前往視察了解，縣府水利處簡報預計六月完工，之後交由竹南鎮公所管理。

    鍾東錦表示，運動館設備完善可滿足年輕、樂齡等族群，期待啟用後鄉親善加使用，也希望未來能與大企業合作，讓員工到此運動休閒。方進興指出，全民運動館規劃以委外方式營運，在廠商接手前將先開放免費使用，讓鄉親來體驗館內設備，享受便利、舒適運動空間。

    縣府表示，頭份、竹南人口數名列全縣第一、第二，且持續增長，竹南全民運動館位處兩市鎮交界，且鄰近竹南頭份運動公園，期望運動館與運動公園相輔相成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播