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    首頁　>　生活

    基隆八堵日治時期紀念碑 被棄置山邊

    基隆市政府於1933年在八堵火車站附近設立的「越智兵五郎捐地紀念碑」，被發現移置在山邊小角落，紀念碑與底座分離。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府於1933年在八堵火車站附近設立的「越智兵五郎捐地紀念碑」，被發現移置在山邊小角落，紀念碑與底座分離。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市八堵火車站附近一處加油站，有座日治時期的「越智兵五郎捐地紀念碑」，是紀念金越吳服店（和服店）店主越智兵五郎捐地救濟貧民，由基隆市政府於一九三三年設立，已有九十二年歷史；文史工作者盧老師發現石碑被棄置在山邊角落，昨向文化觀光局提報「歷史建築—碑碣」，文觀局表示，將啟動文資追蹤程序，依相關規定進行勘查及審查。

    文史工作者發現 提報歷史建築

    據了解，當年在義重町（現信二路、義二路一帶）的金越吳服店，是基隆二大吳服店之一，越智兵五郎為了救濟貧民，捐贈位於八堵車站前約三千坪的土地給基隆市政府，市府則設立「越智兵五郎捐地紀念碑」。文觀局並不知道這座碑的存在，只有部分在地的文史工作者知道。

    盧老師指出，基隆中學文資社二○二○年在加油站訪談，得知紀念碑原在八堵火車站斜對面，早年為志信運輸貨櫃用地，後來改建為加油站時，因妨礙到加油設備被放倒；因具歷史紀念價值，便打電話提醒志信運輸，改立在加油站一側。

    加油站人員指出，因進行工程拆除地上物，附近民眾提醒石碑可能是古蹟，施工業者便將石碑與底座分離，移到加油站後方山區，並未破壞。文觀局表示，將先勘查評估文資價值，再召開審查會議。

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