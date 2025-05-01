北市橋梁、欄杆色彩 挨批缺乏美學

位於中正區忠孝西路一段、重慶南路口的人行道欄杆為鮮艷綠色，議員批配色「一言難盡」。 （新工處提供）

2025/05/01 05:30

民代指饒河夜市彩虹橋無裝飾點綴 人行道欄杆用鮮艷綠色「一言難盡」

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市橋梁及人行道欄杆近日被朝野議員批評黯淡無光、缺乏美學，民眾黨台北市議員陳宥丞舉鄰近饒河夜市的彩虹橋等橋梁為例，缺乏裝飾點綴；國民黨議員王欣儀也說，人行道欄杆屢被反映醜，都認為市府應加強美學設計。北市府工務局表示，將邀觀光傳播局評估橋梁觀光目的及光雕可行性，一個月內提出檢討評估，未來欄杆設計會融入在地特色。

請繼續往下閱讀...

工務局︰一個月內提出檢討評估

陳宥丞指出，成功橋夜晚黑漆漆一片、成美橋無照明，連有許多觀光客的彩虹橋也無裝飾點綴；環東大橋有漂亮的橋體卻同樣無可看性；麥帥二橋有燈光照明，設施卻多有毀損；大直橋裝了一二五盞紅、藍、黃色景觀投光燈，相對有可看性。市府盤點具觀光價值的橋梁，兼顧美學加強夜間燈光設施，增加觀光亮點。

陳宥丞︰麥帥二橋設施多毀損

他再舉人行道欄杆說，金華街旁為白色，忠孝西路一段、重慶南路口為鮮艷綠色，配色「一言難盡」，連他的外國友人都詢問是否有特殊的設計用意？他認為，可以結合在地藝術家提出兼具安全規範與質感的設計，並開放市民投票來增加參與感。

王欣儀︰考量與市容整合的設計

王欣儀也提到，人行道有半數欄杆使用傳統白鐵材質，民眾普遍反映醜，市府應優先考量通透性高、線條簡潔、能與市容整合且兼具美感的設計，以降低「被柵欄包圍」的視覺壓力。

公園處長藍舒凢說，麥帥二橋一九九六年建置橋梁光雕，燈具設備老舊但無材料更換，將爭取明年預算重新規劃，用不同色調的光來襯托橋體結構，同時邀集觀傳局針對橋梁觀光目的，進行光雕的可能性，一個月內提出檢討評估。

新工處長林昆虎說，忠孝、重慶路口的人行道欄杆考量要醒目而選用鮮艷綠色，新設欄杆樣式陸續採簡潔線條及大地色系，融入周邊地景，未來設計會納入城市美學或融入在地特色。

北市議員陳宥丞指鄰近饒河夜市的彩虹橋，缺乏裝飾點綴。（陳宥丞議員辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法