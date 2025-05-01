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    首頁　>　生活

    世壯運賽事時間 官網、秩序冊不同

    2025/05/01 05:30

    議員批會讓選手找不到比賽地點 Twitter帳號也逾2年未更新

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會再半個多月就要舉行，但配合提供選手優惠的商家資訊不全，連國際社群Twitter（X）平台帳號，都已超過兩年未更新，民進黨議員簡舒培更表示有選手陳情，秩序冊上的賽事時間與官網不同，「選手在台北市趴趴走找不到比賽地點，會不會貽笑大方？」台北市長蔣萬安強調，官網、秩序冊資訊會在週五前全面校正，並透過臉書、IG以及Youtube等平台加強國際宣傳。

    蔣萬安︰週五前全面校正、加強宣傳

    蔣萬安昨天到議會報告追加減預算案，國民黨議員多關切「鮮奶週報」生生喝鮮奶政策的推動；民進黨議員質疑將在本月十七日登場的雙北世壯運，執行團隊螺絲掉滿地，並再追究「剴剴案」的市府責任。蔣萬安則表示，昨已對保母姊妹各開罰最重六十萬元。

    2千多商家提供優惠 英文版僅414家

    民進黨議員顏若芳指出，世壯運有兩千多家特約商家提供選手、民眾優惠，官網店家地圖列二五四五間，英文版地圖僅有四一四家；而世壯運國際總會網站連結到雙北世壯運官方X帳號，上次發文竟是二○二二年，連國外主流平台都無著墨宣傳，籌備工作荒腔走板。

    蔣萬安要求商業處加速請商家提供英文資訊，儘速上線，並透過臉書、IG以及Youtube等平台，加強國際宣傳。商業處說明，特約商家優惠中文版先行上線，翻譯成英、日、韓文需專業校對，較為耗時，目前還有缺漏，今天一定會如期上網。

    簡舒培提到有選手陳情，秩序冊上的賽事時間與官網公告不同，若已開賽，「選手在台北市趴趴走找不到比賽地點，會不會貽笑大方？」希望蔣萬安拿出回嗆民進黨議員的魄力，好好督促團隊。

    蔣萬安強調，將要求體育局、世壯運執委會在週五前完成官網、秩序冊資訊全面校正；目前剩羽球、排球兩賽程未公布，一旦總會審核核定，馬上公布。

    剴剴案 開罰惡保母姊妹各60萬

    洪婉臻再針對「剴剴案」要求市府開罰保母，並指社會局涉瀆職，蔣萬安應下令政風調查以及移送檢調，市府也應主動協助家屬申請國賠。蔣萬安表示，社會局四月廿八日拿到起訴書，昨已對保母姊妹各開罰最重六十萬元。

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