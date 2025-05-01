輕軌市民反應冷 嘉市議員建議BRT增班

多名市議員昨質詢認為，BRT班次少，且自高鐵出站後，無法立即與BRT公車銜接，應先解決這些問題。（記者王善嬿攝）

2025/05/01 05:30

並改善與高鐵列車到站時間精準銜接問題

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線）應由中央主政興建及全額負擔受挫，昨天多位市議員定期會質詢，認為民間對輕軌建設反應冷淡，輕軌建設有待長遠規劃，建議先增加BRT（嘉義公車捷運）班次，及改善BRT與太保高鐵站到站列車時間精準銜接等問題，爭取市民認同支持。

交通處：已達連續假期增班共識

市府交通處長許啟明表示，BRT路線由嘉義區監理所管理，目前由嘉義客運行駛，因駕駛人力不足、客運業者需盈虧自負等因素，增班有難度；經市府多次反映，已與嘉義區監理所達成連續假期增班共識，至於與高鐵列車班次銜接問題，會再與監理所研討。

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議員王浩、鄭光宏、張秀華等人昨督促市府設法增加BRT班次。王浩說，太保高鐵站去年總進出站達六三五．九萬人次，較新冠疫情前成長超過十三％，BRT自太保高鐵站往返嘉義縣、市共三條路線，其中最多班次的七二一一路線，約每卅分鐘一班，有時民眾從太保高鐵站出站後，還要再等廿分鐘才有BRT，建議在太保高鐵站密集班次區間增開BRT。

太保站出站 等20分鐘才有BRT

鄭光宏提到，年初以來，市府屢屢因嘉義輕軌藍線經費分攤問題，槓上中央，然而市民對此興趣缺缺，呈現「政府熱呼呼，民間冷吱吱」情形；有民眾認為，輕軌建設只為解決太保高鐵站與嘉義火車站接駁需求，不符經濟效益，建議BRT增班解決燃眉之急。

嘉義區監理所長黃萬益表示，目前由台灣高鐵公司支應BRT營運經費往返嘉義縣、市，培養高鐵運量，如有增班需求，將研議增加班次方式；交通部持續辦理大客車駕駛培訓、徵才，解決駕駛人力不足問題，至於BRT銜接太保高鐵站到站列車時間精準銜接問題，會再與業者協調。

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