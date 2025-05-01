北港「生肖聯展」 25工藝師展出蛇創作

廿五名工藝師「蛇年生肖聯展」，精工呈現靈蛇魅力，展期至五月十一日。（記者李文德攝）

2025/05/01 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕傳統文化中「蛇」的象徵意義較為陰暗，傳統工藝文創產業發展協會即日起至五月十一日在北港工藝坊集結廿五名工藝師舉辦「生肖聯展」，盼讓民眾擺脫「蛇年不吉利的印象」，同時展出雕塑家簡維成創作的「菩提達摩」系列作品，邀請藝術愛好者觀展。

傳統工藝文創產業發展協會負責北港工藝坊經營管理，每年的「巷弄燈會」、「生肖聯展」、「五湖四海宴」列為年度三大活動，其中生肖聯展已進入第九年，每次辦展都有數千遊客觀展。

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協會總幹事蔡享潤表示，今年適逢蛇年，因此邀集廿五位工藝師以靈蛇為意象打造作品，盼能夠讓民眾對於蛇的形象有不同的詮釋。

蔡享潤說，作品包含木雕、版畫、十字繡、金工、漆線雕等各式工法，展現每位工藝師獨道工法，精彩可期。有不少觀展者驚呼，小小展覽空間，竟然讓人駐足超過卅分鐘看展，另外即日至六月一日更有雕塑家簡維成創作的「菩提達摩」系列作品，以捏塑藝術，特別融合石頭、枯木元素與捏塑技法，賦予每一尊達摩生動的臉部表情，更富含深層生命感與藝術價值，歡迎民眾前來觀展。

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