雲林「拔釘」衝刺 拚3.5萬份安全門檻

公民團體「雲林拔釘」二階連署雖達法定門檻，但持續衝刺安全目標，延長連署至5月4日。（記者李文德攝）

2025/05/01 05:30

延長收件到5/4 志工當起派送員 發送近萬份連署包到家戶門口

〔記者李文德／雲林報導〕公民團體「雲林拔釘、罷免丁學忠」二階連署份數已過法定門檻，仍力拚達到三萬五千份安全門檻。罷團指出，延長連署收件至五月四日，同時由志工當起「派報員」，將罷免文件信封送至家戶門口，盼能成功達到安全門檻。

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超越法定門檻消息釋出 收件略減

雲林拔釘團隊目標罷免雲林第一選區（海線）國民黨立委丁學忠，三月八日起進行二階連署書收件，設定安全門檻為三萬五千份，上週民進黨雲林縣黨部送交四千五百份，已突破法定門檻兩萬七五○一份，累計共兩萬九千五百份。

罷團發言人露西歸表示，超越法定門檻消息一釋出，收件情況略減，因此暫不更新收件份數，確定達安全門檻才宣布。目前仍離安全門檻有些微距離，呼籲海線民眾不要鬆懈，原定四月卅日連署截止日延長至五月四日，將陸續虎尾、土庫、北港、麥寮、四湖、口湖等地出攤。

海線鄉鎮出攤 罷團呼籲不要鬆懈

露西歸表示，現在還有志工當起「派報員」，將「拔釘連署包」信封送至家戶門口，預估將送出近萬份連署包，民眾簽署後請儘速寄回，更呼籲大家安全門檻才是確保二階是否通過的關鍵，民眾可於五月四日前將連署書送交，五月六日志工將送件至雲林縣選舉委員會。

劉建國：徹底執行黨中央計畫

針對罷免丁學忠案可能進入第三階段，民進黨雲縣黨部主委、立委劉建國表示，已團結縣內黨公職、支持者，如進入三階會承起中央黨部相關的政策及計畫徹底執行；國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡則表示，會以選舉的規格應戰，並會積極下鄉召開說明會、客廳會等。

雲林縣長張麗善認為，丁學忠表現很好，沒有罷免他的理由，呼籲選民應更理性、更勇敢地保護好真正做事的人；立委丁學忠則表示，尊重公民團體權利，已積極備戰，他會負起雲林發展的責任，把四年的立委工作完成。（相關新聞刊A1、A3）

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