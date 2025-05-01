中山附中、油廠國小 試辦雙語部

中山大學附屬國光中學試辦雙語部，將於114學年度招收7年級新生1班共20人。（記者李惠洲攝）

2025/05/01 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部科學園區周邊高中以下學校雙語部試辦計畫，敲定高雄市中山大學附屬國光中學及油廠國小試辦，預計自一一四學年度招生國中七年級及國小五年級各一班，以國內教材的雙語教學為主。

預計下學年招生 採用國內教材

不同於科學園區實驗中學的雙語部是以國外教材為主，教育部創新試辦科學園區周邊學校雙語部將採國內教材雙語教學，配合高雄半導體聚落成形，選擇鄰近科技園區的中山大學附中及油廠國小試辦，即將展開招生，中山大學附中已公告招生簡章，油廠國小預計五月公告。

請繼續往下閱讀...

此雙語部試辦計畫，兩校分別招收七年級及五年級各一班二十人，招生對象為園區周邊派外科技人才子女，或學校周邊六大科技產業員工子女，或中山附中現職教師子女，以及學區學生，另須通過英語文聽說讀寫的性向評估，若超額將抽籤，由外籍教師及國內雙語教師教學。

中山大學附中校長陳修平表示，雙語部試辦計畫主要配合國家政策，提供積體電路、電腦周邊設備、通訊、光電、精密機械與生物技術六產業科技人才子女就讀，日前說明會有近七十人參加，五月五至九日接受報名，廿四日進行英語文性向評估。

油廠國小校長蘇聰榮表示，招生條件與中山大學附中差不多，是為了科技人才的留才、育才，因使用十二年國教教材，學生若不適應，也能銜接到普通班上課。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法