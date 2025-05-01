《花蓮》協助聽語障溝通 花蓮推「即時通」

2025/05/01 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣截至目前身障人口約二萬五千多人，其中聽覺與語言障礙者共三千多人約占身障人口數十一％，縣府社會處指出，推動「手語翻譯（含視訊）及同步聽打服務」，提供聽（語）障礙者獲得即時、有效的溝通協助；若接獲不明來電、簡訊、社群訊息等，還可善用LINE「花蓮縣手語翻譯視訊即時窗口」協助理解可疑資訊內容。

縣府社會處指出，聽障者和語障者是兩類不同機能受損的群體，聽障者因先天或後天因素致聽覺器官受損，而語障者因語言機能缺損或心理、生理官能失調，以致無法運用語言正確表達意思。服務對象包括提供聽（語）障者本人，各級機關、學校、醫療院所及非營利組織或單位，協助洽公、就醫、求職、會議及社會參與等外展手語翻譯及同步聽打服務。

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手語翻譯及同步聽打申請方式，社會處指出，可從縣府官網下載申請表，在使用日前三至七個工作日以傳真、Email或LINE等方式，傳送申請資訊。手語翻譯視訊服務，可加入「花蓮縣手語翻譯視訊即時窗口」LINE ID：0978051318，於每週一及三上午九到十一點提供簡易洽公溝通、臨櫃服務及諮詢各項社會福利。

縣府指出，服務推出近半年共受理手語翻譯一三五件申請，服務聽障者二二三人次，受惠人次達一二七五人次；社會處提醒，隨著詐騙手法不斷翻新，近年有聽（語）障者因無法即時辨識資訊真偽而受騙，造成財務與精神雙重損失，若接收到可疑資訊，可以上LINE詢問。

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