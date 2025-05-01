《花蓮》東華大學暑期轉學考 書審不筆試

東華大學今年推出花蓮學子專有的觀光暨休閒遊憩學系單獨招生，圖為學生參訪東管處花蓮遊客中心。（東華大學提供）

2025/05/01 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年○四○三地震，國立東華大學理工學院D棟失火、濃煙參天畫面嚇壞不少人，造成去年招生失利，缺額數飆高到五．五二％，在國立大學招生成績只比金門大學優，校方為了爭取學生，今年加強前往全台各高中端舉辦說明會，暑期轉學考免筆試也特別向花東的學生招手，希望吸引學生就讀。

受去年地震影響 招生不利

依大考中心資料，在○四○三地震的前一年，東華大學缺額率僅○．七三％，但去年四月三日地震，影響去年度招生，缺額數共九十七名，佔總招生名額五．五二％。東華大學教務長陳鴻圖說，今年的個人申請仍報名中，六日報名截止，廿日起辦理兩天面試，保守估算報名人數比去年好，但是否恢復到往年水準，須待各管道招生放榜才能比較。

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陳鴻圖說，短期內招生確實受地震影響，但東華的特色是完整綜合大學、有學程化課程設計，以院基礎、系核心、專業選修及跨領域學程四大系統，協助學生靈活銜接不同領域的課程，更容易取得雙主修、副修及跨域學位，每年也有約五百個出國交換生名額，幫助學生拓展視野。

到全台高中辦說明會 招攬學生

「在都會大學上海洋課程，可能就只在教室看紀錄片，在東華是由作家廖鴻基帶學生漫步東海岸」。陳鴻圖認為，東華有西部大學沒有的特色，而且在網路發達，取得資訊愈來愈便利，為爭取學生，除積極到全台各高中學校舉辦說明會，光是三月份就去了數十所學校，也舉辦多場的中學教師專長研習，邀高中老師到花蓮走走，回去就能介紹給學生了解。

他說，今年首次針對花蓮在地學生，推出觀光暨休閒遊憩學系學士班獨招考試，預計廿七日開放網路報名，暑假的轉學考試也全面取消筆試，僅須書面審查，歡迎學生來讀東華。

校長徐輝明也說，新理工學院化學館工程已完成設計，目前仍在教育部審查，一旦通過隨即辦理招標及發包；大學部學生上課正常進行，受影響的物理、化學系的研究生均已安排到替代空間學習。

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