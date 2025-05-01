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    《宜蘭》全國首座達奧運標準 宜蘭輕艇激流賽道啟用

    安農溪輕艇激流標桿賽場啟用後安排測試賽，讓選手率先體驗新完工的賽場。 （記者江志雄攝）

    安農溪輕艇激流標桿賽場啟用後安排測試賽，讓選手率先體驗新完工的賽場。 （記者江志雄攝）

    2025/05/01 05:30

    迎接首場國際賽世壯運 將有6國28名選手與會 縣府爭取興建國訓中心

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪輕艇激流標桿國際競賽場地昨天啟用，成為國內唯一符合奧運標準的輕艇激流比賽場地，完工後迎接的首場比賽就是雙北世界壯年運動會，將有六國廿八名選手同場競技，象徵宜蘭縣水域運動邁向國際舞台踏出關鍵一步。

    位於安農溪 花2.7億打造

    安農溪輕艇激流標桿賽場位在三星鄉雙賢二號橋下游左岸，斥資二．七億元打造，總長度三七○公尺、寬十到十四公尺，是台灣第一座國際級人工激流賽道，五月廿六、廿七日成為雙北世壯運輕艇激流比賽場地。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛、體育署副署長洪志昌、台北市副市長林奕華、前行政院公共工程委員會主委吳澤成等人，連袂出席安農溪輕艇激流標桿賽場啟用典禮，典禮結束後安排測試賽，讓選手率先體驗新完工的賽場。

    林茂盛說，安農溪輕艇激流標桿賽場不僅是比賽場地，也是訓練基地，宜蘭縣政府將在賽場旁一處九百多坪用地另設國家選手訓練中心，預計六月完成地目變更，同步爭取中央補助，提供輕艇選手全方位的訓練與生活支援，為宜蘭縣水上運動注入強勁動能。

    輕艇是宜蘭縣重點發展運動項目，縣籍選手賴冠傑在二○二二年亞洲運動會輕艇比賽，為台灣奪下亞運輕艇靜水競速項目首金，並划進去年巴黎奧運，被譽為台灣之光，許多小選手以他為標竿，盼在大型賽事取得好成績為國爭光。

    提供宜蘭重點學校培訓

    宜蘭縣知名輕艇教練廖學甫說，縣內以往欠缺輕艇激流標準賽場，培訓工作受到限制，安農溪輕艇激流標桿賽場提供推展輕艇的憲明國小、三星國中及吳沙國中等校選手練習，有助於輕艇運動往下扎根，可望培育更多的台灣之光。

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