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    首頁　>　生活

    桃園八德石母娘娘5/5聖誕 義子女回娘家

    農曆四月八日是石母娘娘誕辰，「義子」都會回來將掛在手臂的紅線、銅錢重新過火。（石母娘娘廟管委會提供）

    農曆四月八日是石母娘娘誕辰，「義子」都會回來將掛在手臂的紅線、銅錢重新過火。（石母娘娘廟管委會提供）

    2025/05/01 05:30

    記者謝武雄／專題報導

    桃園市八德區霄裡有座二六○多年的石母娘娘廟，相傳吳姓開基祖於清治時代來台移墾，尋找水源時發現這塊大石頭後，供奉為石母娘娘，保佑小孩子平安長大，當地很多人拜石母娘娘為義母，每年農曆四月八日（今年國曆五月五日）誕辰，義子女回來祭拜「至德石母」，小小廟宇擠滿人潮，相當壯觀，成為霄裡人共同的母親節。

    石母娘娘文化祭5/4舉行

    廟方傳統在石母娘娘誕辰當天會舉辦祭典，感謝石母娘娘對地方的庇佑，今年市府投入經費擴大為石母娘娘文化祭，在五月四日舉行，還有客家族群早期生活展示，近年來打響知名度，包括高雄美濃、新北鶯歌、新竹關西、苗栗三灣等地的石母娘娘廟都來交流。

    文化部國家文化記憶庫記述，「石母」信仰是典型客家民俗文化之一，往昔生活環境不佳、醫藥不發達的年代，家長為求小孩子出生後平安順遂，透過對石頭祭祀，祈求神靈守護子女健康長大，石母是專職守護孩童成長、有如慈母般的守護神。

    客庄守護神 保佑孩童平安

    八德石母娘娘廟管委會主委吳錦淇表示，客家人認為小朋友摔倒、頭部著地易受傷，希望孩童的頭殼跟石頭一樣硬不會受傷，就演變成石母娘娘保佑孩童平安習俗，要認石母娘娘為義母得準備古銅錢串進紅線，到廟裡拜拜過火後隨身戴著就行，然後每年石母娘娘誕辰返廟重新過火即可；很多神明都有收「義子女」的習俗，儀式大致雷同，關聖帝君由於輩分較高，是收「義孫」。

    客家地區農民種田，將田裡的石頭當成福德正神祭拜，這就是俗稱的「田頭伯公」，桃園市除了石母娘娘是天然石頭演變為信仰神祇，觀音區甘泉寺供奉的「石觀音」，相傳在清治乾隆年間，黃姓農夫耕作回家時經過一條溪，忽見溪中有酷似佛像的天然石塊，當時附近人家將之供奉為觀音佛祖，稱作石觀音，當地從此被稱為「石觀音庄」，即今觀音區。

    八德霄裡地區的石母娘娘廟，是客家地區特有的民俗文化。（記者謝武雄攝）

    八德霄裡地區的石母娘娘廟，是客家地區特有的民俗文化。（記者謝武雄攝）

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