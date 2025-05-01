近2年桃園賣黃牛票受理344件 僅百餘件結案

2025/05/01 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨為市府文化局、客家事務局工作報告議程，「文化創意產業發展法」前年五月經立法院修正通過、總統公布施行後，針對販賣藝文表演黃牛票，可按票面金額處十至五十倍罰鍰，桃園市政府至今一年十一個月，受理三四四件檢舉，結案一一一件，罰款共四○九萬元，議員楊朝偉質詢時，批評黃牛票案件從受理到結案大約要兩個月，處理人力不足，效率不佳，建議增加人力以提高結案率。

議員批查緝不力 應增人手

文化局長邱正生答詢說，台北市曾有演唱會五八八○元門票，被哄抬至五萬二千元販賣，結果處以四十倍罰款，反觀桃園市檢舉案，加價不高，都以十倍開罰，某黃牛將原價五千八百元門票哄抬至八千五百元，賣出四張，處以十倍罰款共廿三萬二千元，是最高金額個案。

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邱表示，黃牛票檢舉案包含IVE、邊伯賢等韓星演唱會，其中，以韓團「aespa」演唱會達六十五件最多，該局已抽調兩人負責業務，預計明年增加一名專責人力，還將向中央申請支援專案人力。

AI客語學習系統 議員籲開發APP

客家局去年跨局處辦理AI科技導入客語學習創新徵件競賽，吸引一四七組團隊參賽，目前彙整各得獎方案的優點並納入開發規劃，初期以網頁為主，後續評估是否開發手機APP，系統功能包含口說訓練、語音辨識矯正、日常對話及認證測驗，即時翻譯及發音功能；預計十一月測試，十二月廿八日發表。

議員魏筠議員、林政賢、黃崇真關心「AI客語學習系統」進度，魏筠建議開發手機APP系統，林政賢呼籲儘快上線，讓民眾可隨時隨地學習客語，黃崇真要求系統開發跟生活點滴結合。

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