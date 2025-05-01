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    《台中》多校禮堂聯合動土典禮 挨批「假開工」

    台中市「給孩子一個禮堂計畫」，近來連辦多場跨校聯合動土典禮。（市府提供）

    台中市「給孩子一個禮堂計畫」，近來連辦多場跨校聯合動土典禮。（市府提供）

    2025/05/01 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市近日接連舉辦多校活動中心聯合動土典禮，國民黨市議員李中怒斥，動土典禮拜「地基主」，本祈求工程平安順利，但聯合動土沒有請齊各校所在的地基主，破壞儀式感，只為拍馬屁，讓市長主持動土典禮，「假動工」無法安人心；教育局長蔣偉民說，辦學是在做善事，應該都會保佑，以後會注意。

    議員︰地基主未請齊 教局只是拍馬屁

    台中市「給孩子一個禮堂計畫」助廿五校增建活動中心（禮堂），近來陸續舉辦多校新建活動中心聯合動土典禮，五月二日又將舉辦烏日區及南區五校活動中心聯合動土典禮，李中昨在議會質詢時不客氣指出，教育局是拍馬屁，還是市長盧秀燕喜歡動土典禮？竟一再辦聯合動土典禮。

    教育局長︰辦學是做善事 相信會保佑

    他說，五校一起辦動土典禮，「有請到其他四校的地基主嗎」、「地基主能隨便拜嗎」；他斥教育局馬屁拍過頭，把儀式感破壞光，除主辦學校之外，其他學校只做假的動土典禮，欺騙神明。

    蔣偉民說，舉辦聯合動土典禮是希望集結大家的力量共同祈福，辦學是做善事，相信會保佑，完工後會讓各校自辦完工典禮，未來也會注意。

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