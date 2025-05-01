台中清潔隊裝備爆中國貨 換包裝「洗產地」

台中市環保局採購清潔隊員的反光背心、雨衣、雨鞋等裝備，被指是中國貨。 （市議員江肇國提供）

2025/05/01 05:30

混充台灣製「偷天換日」 環局︰投標未限制產地 貨品標示須繁體字

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局遭爆採購清潔隊員裝備，疑買中國貨混充台灣製造，台中市議會民進黨團昨天再揭發，這批貨品又被環保局，用沒有標示的透明塑膠袋，換包裝「洗產地」；環保局澄清，該批裝備經送驗，除女雨鞋之外，其餘均合格，因包裝簡體字不符規定要求換包裝，「但廠商人力不足，委請同仁協助裝袋，相關人事費用將由廠商支付」。

請繼續往下閱讀...

議員︰3975套裝備「換湯不換藥」 官方公信力喪失

議員江肇國今年一月，踢爆環保局採購的清潔隊員反光背心、雨衣、雨鞋等裝備，招標公告的原產地寫中華民國，但包裝卻是印有簡體字的中國產品，疑拿中國貨混充台灣製，當時環保局長陳宏益回應說，是文書作業疏失。

近日民進黨團總召王立任又接到舉報，該批裝備未驗退，環保局甚至拿沒有產地標示的透明塑膠袋，「偷天換日」更換包裝，江肇國與王立任痛斥，裝備被踢爆中國貨混充台製品後，市府的補救之道，竟是將印有簡體字樣的外包裝移除，改換透明塑膠袋，「換湯不換藥」，讓官方公信力喪失。

環局長︰包裝簡體字要求更換 同仁協助

議員張家銨、陳雅惠等人指出，清潔隊員迄今等不到新裝備，市府竟企圖瞞騙基層人員；市議員林德宇也強調，絕不容許中華民國政府採購的物品，變成「洗產地」的通道。

環保局表示，共採購反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋等三九七五套裝備，招標公告規範，設有限制投標廠商需為我國廠商，但並未限制產地，該批裝備送驗後，除女雨鞋外，其餘均全部符合檢測規格。

陳宏益指出，依據契約規範，採購廠商雖可交中國貨，但貨品標示須是繁體字，已全面回收要求廠商更換包裝，但廠商稱人力不足，僅提供透明塑膠袋換包裝，為避免雙方僵持不下，影響發放裝備期程，且裝備又沒有問題，才先由環保局人力換包裝，更換包裝後的裝備，近期會發放給清潔隊員。

台中清潔隊裝備被爆用中國貨混台製，民進黨議會黨團批環保局竟換包裝「洗產地」。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法