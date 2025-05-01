《屏東》打造友善職場 屏縣府給60分鐘哺、集乳

2025/05/01 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為營造溫暖、友善的工作環境，屏東縣政府推動「友善職場－溫柔力量．職家雙贏」計畫，從工作、個人、家庭三大面向著手，建構具同理心與友善支持性的職場文化；同時促進男性同仁育兒參與、開設紓壓運動課程及辦理單身聯誼活動等三項措施，讓職場成為幸福生活的延伸。

屏東縣府打破傳統性別分工觀念，鼓勵男性員工共同分擔育兒責任，不但提供每日六十分鐘的哺、集乳時間，也落實推動彈性工時、育嬰留職停薪制度。

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水利處「雙寶爸」技士藍國瑞表示，有了哺乳時間的彈性安排，讓他能更貼近孩子的生活，也讓家庭分工更平衡。

縣府並於今年二月開設瑜伽及有氧運動課程，邀請專業教練設計適合不同年齡層的課程內容，至今已有八十五人次參與，不僅成為員工下班後紓壓的好去處，也促進同仁間的交流與凝聚力。

此外，縣府自二○一九年起辦理多場結合在地文化的聯誼活動，設計兼具創意與互動性，今年三月十六日於枋山海濱與佳冬窯坊舉辦的活動，就吸引四十位單身男女參與，有十對配對成功。

縣府人事處長翁育惠表示，友善職場不只是口號，而是貼近生活的行動實踐，期盼建立一個身心健康、家庭無憂的職場環境。

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