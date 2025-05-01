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    《屏東》抓綠鬣蜥有賞 屏縣培訓706獵人出擊

    屏東縣政府去年底起，陸續針對綠鬣蜥移除開辦六場次教育訓練，累計706人完成訓練。（資料照）

    屏東縣政府去年底起，陸續針對綠鬣蜥移除開辦六場次教育訓練，累計706人完成訓練。（資料照）

    2025/05/01 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣自二○一九年起，綠鬣蜥捕捉移除數量每年均為全國之冠，去年逾四．四萬隻，創下新高，縣府昨天宣布，培訓的七百○六位綠鬣蜥獵人即日起抓捕綠鬣蜥，依體型大小可分別領取兩百五十元、一百元的等值禮券獎勵，預計移除量將持續攀高。

    根據林業及自然保育署「綠鬣蜥移除儀表板」顯示，今年統計至四月二十三日，全台累計移除逾三．七萬隻綠鬣蜥，其中屏東縣逾一．六萬隻，佔全台四成五，遙遙領先其他縣市。

    屏縣今年至今已抓捕一萬六千六百五十七隻綠鬣蜥，統計廠商移除數為一萬四千九百六十九隻，民眾移除一千六百八十八隻；今年縣府編列五百六十萬元經費移除綠鬣蜥。

    為鼓勵民眾受訓後投人移除工作並給予獎勵，屏縣從去年十二月至今年二月底舉辦六場次訓練課程，共有七百零六位綠鬣蜥獵人結訓；縣府宣布，即日起開放完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長三十公分以上可領取兩百五十元、未達三十公分可領取一百元的台灣農漁會超市中心禮券，可至屏東縣、高雄市、澎湖縣、金門縣等三十五處農漁會超市使用。

    縣政府農業處長鄭永裕說，目前屏縣綠鬣蜥移除作業，包括委由專業廠商執行，以及完訓民眾抓捕後可領取獎勵；至於一般民眾若在縣內發現綠鬣蜥，可撥打一九九九為民服務專線或一九五九動物保護專線通報，由專業人員到場移除，自行捕捉兌換農產品方式隨新措施上路即日起停止。

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