《屏東》15年伴11童成長 寄養媽獲選模範母親

今年獲選屏東縣模範母親的張麗仙（左）與丈夫王建宇（右）。（屏東家扶中心提供）

2025/05/01 05:30

張麗仙與先生投入寄養家庭行列 對寄養童視如己出 5/3將接受表揚

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「我們家的孩子都是寶貝！」屏東家扶寄養媽媽張麗仙用這句話，道出她十五年來投入寄養陪伴十一名寄養童從嬰兒一路成長的心路歷程。今年母親節前夕，張麗仙媽媽獲選「屏東縣模範母親」，將於五月三日接受表揚。

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已為人母的女兒也參與寄養工作

六十八歲的張麗仙自二○一○年起成為屏東家扶寄養家庭，與先生王建宇攜手照顧寄養童，起初因女兒出生，她辭去護理工作轉為社區保母，待女兒成長後，便毅然加入寄養家庭行列，從女兒就學時開始，全家便共同參與寄養工作，如今女兒已為人母，一家三代依然以愛心接力，照顧每一位來到這個家的孩子。

張麗仙說，全家早已習慣將寄養童當成家中一分子，一起生活、學習、分享喜怒哀樂；即使年紀漸長，夫妻倆仍充滿活力，先生王建宇每天帶孩子出門活動，假日還會搭火車一同遊玩；張麗仙則配合學校與家扶的課程，學習新知，因應孩子愈趨多元與複雜的成長需求。

夫婦以身教傳遞付出與分享的價值

張麗仙說，曾有寄養童僅一歲多來到家庭，半邊臉都是紫的，坐在她旁邊的人只是手舉起來拿東西、綁頭髮，孩子都會害怕閃躲，天天哭到左鄰右舍前來關切，滿臉憂愁缺乏安全感，經過耐心陪伴，終於恢復笑容，出養前，孩子更已蛻變為有氣質、開朗的小公主，令她欣慰。

張麗仙堅信「孩子就像水，放進什麼容器就成什麼形狀」，因此，他們以身教傳遞付出與分享的價值，每次社工訪視，孩子總會主動幫忙拿拖鞋、分享零食；遠在國外的收養家庭也驚訝孩子的貼心行為，稱讚孩子懂得照顧他人、整潔有禮。

送寄養童親手做的相冊紀念本

每位結束安置的寄養童都會收到張麗仙夫婦親手製作的相冊紀念本；夫婦倆說，送給孩子最大的禮物其實是建立良好的品格，愛的連結能讓孩子把這份珍貴的禮物保存到永遠。

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