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    首頁　>　生活

    《台東》救2貓等嘸收容 直接抱去給縣府

    被民眾從水溝救起的二隻橘貓，在紙箱內互呼巴掌、玩鬧。（記者劉人瑋攝）

    被民眾從水溝救起的二隻橘貓，在紙箱內互呼巴掌、玩鬧。（記者劉人瑋攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東某社區管委會主委收到民眾從水溝救起的二隻小橘貓，去電縣府遲未見人來接手，再打電話卻得到「可以po網找收容」的回答，氣得他抱著小奶貓直接到縣府櫃檯要求處理，這也是台東縣府首次有民眾交付活體動物案例。縣農業處說明，當天案件過多才致延誤，一般還是與民眾約好交付點即有專人接手，若是受傷動物另有專人處理。

    等一小時打3通電話仍無人來接手

    曾先生抱著裝有二隻奶貓的紙箱到縣府櫃檯，箱底鋪有專用墊子、裝一小碗水及貓糧，顯然是「貓奴」者才會有的物品。他表示，奶貓是民眾在水溝發現，自己依規定交由縣府處理流浪貓才抱到縣府，去電動物防疫所請其收容，等了一小時打三通電話等不到人，對方還表示「只結紮不收容」、「可以把訊息po上網，看是否有人願意收容」，氣得他直接抱到縣府辦公大樓要求處理。

    動防所人員解釋，因一早就有近七十件抓捕犬貓案件，難以分身。農業處處長許家豪則表示，「民眾一開始處理的沒錯，是案件太多才延誤，若交到縣府大廳亦可」，但不想讓貓待紙箱也可直送動防所。

    動防所稱抓捕案件多難以分身

    許家豪表示，一般案件若流浪動物為少數，即有專人前往接手，若民眾報案且量多，多半有人飼養，會先與飼主聯繫後抓捕才不易遺漏，「一樣也是通報動防所或收容中心，或去電一九九九縣民服務中心即可」，若是受傷野生動物、非貓狗，才會有另一組人員專門前往接收轉送動物醫院。

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