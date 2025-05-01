投書錯引資料 中國附醫函請刺胳針撤稿

中國附醫發聲明指醫院倫理委員去函「刺胳針」要求撤稿。（中國附醫提供）

2025/05/01 05:30

〔記者蔡淑媛、林惠琴／綜合報導〕中國醫藥大學附設醫院醫師李景行、護理師許漱白投書國際期刊「刺胳針」（The Lancet），直指台灣健保體系處在崩壞邊緣，被台大醫院院長吳明賢批「錯誤百出」，衛福部長邱泰源也強調該投書錯誤引用資料，中國附醫日前認錯道歉，昨日經醫學倫理委員認定錯誤，已去函請「刺胳針」撤稿。

李景行、許漱白的投書登於「刺胳針」讀者來函，中國附醫表示，倫理委員會四月廿九日開會檢視，認定該文所引用的數據存在明顯錯誤，嚴重違背科學倫理與學術寫作原則。

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中國附醫指出，李、許的投書寫到台灣新冠的住院病人死亡率達五十八．二％，是錯誤引用長庚醫院數據，原數據是稱該院新冠肺炎極嚴重須插管的患者有五十八．二％為感染Omicron（變異株），並非死亡率；投書還提到台灣護理人力為每萬人有六十二名，正確是二○二一年台灣每萬人有七十八名護理人力。

中國附醫指出，此一錯誤內容，對台灣全民健保制度造成不實指控，亦對長期致力於改善醫療品質與照護環境的醫療人員不公，院方倫理委員會已正式致函該期刊，要求撤回該文，以維護台灣醫療體系專業聲譽。

對於李、許的投書，衛福部也大動作，由部長邱泰源、疾管署長莊人祥等共同具名，已於昨日投書該期刊說明事實，更嚴正要求撤回錯誤文章，以維護台灣醫療體系國際專業聲譽。衛福部國際合作組主任施金水強調，錯誤呈現不實的台灣狀況將誤導讀者，亦對台灣政府及醫療人員非常不公平。

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