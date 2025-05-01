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    台鐵停車場費率太高惹怨 立委要求訂上限

    台鐵車站停車場多委外經營，但屢傳停車費率過高，立法院交通委員會要求交通部簽約時，明定費用上限及調整機制。（記者蔡昀容攝）

    台鐵車站停車場多委外經營，但屢傳停車費率過高，立法院交通委員會要求交通部簽約時，明定費用上限及調整機制。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵車站停車場多委外經營，但屢傳停車費率過高，昨立法委員要求台鐵公司明定費率上限及調整機制。另，花東雙軌電氣化預算原由行政院前瞻計畫支應二六九億元，但實際編列僅六十二．三億元，差兩百億元形同蒸發。交通部長陳世凱強調，公務預算也可支應，花東雙軌電氣化無論如何都會做。

    交通部昨至立院交通委員會備詢。廖先翔等立委臨時提案，火車站停車場多委外經營，但屢傳停車費過高，交通部應督導台鐵與業者簽租賃契約時，擬明訂收費上限等，並定期檢討費率合理性。

    台鐵總經理馮輝昇表示，各地方政府有規範費率，台鐵尊重市場機制，但未來會研議在契約裡增加內容，讓業者符合地方規範，並與業者及地方政府三方溝通，兼顧市場機制也符合民眾需求。

    交長：花東雙軌電氣化一定會做

    花東鐵路雙軌電氣化核定四一○億元，前瞻預算占其中二六九億元，但立委傅崐萁質疑，前瞻實際僅編六十二．三億元，剩下兩百多億元未被保留。陳世凱說明，前瞻預算主要受核定時間問題影響，後續會透過公務預算來支應，花東雙軌電氣化「無論如何都會做」。

    鐵道局說明，花東鐵路後續重點將放在既有鐵路重軌化、路線改善、基礎設施強化等，而非單純提升最高速，改善項目已納雙軌電氣化計畫修正案與其他研究案辦理。

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