到藥局買事後丸？ 食藥署：可借鏡日本模式

緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥爭議多年未解，衛福部食品藥物管理署近日在「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性試辦方案討論會」中，分享日本試辦模式，盼作為我國規劃參考。 （記者邱芷柔攝）

2025/05/01 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥，爭議多年未解。衛福部食品藥物管理署首度提出，可借鏡日本試辦模式，作為政策評估參考。該模式允許民眾在藥局購得事後避孕藥，但須當場服用，並於三週後到合作婦產科院所回診，兼顧可近性與用藥安全。

須當場服用 3週後到醫院回診

緊急事後避孕藥為高劑量、單次使用的處方藥，依現行規定，未經醫師處方，藥局不得販售，違者最高可處兩百萬元罰鍰。藥界主張鬆綁，以提升便利性、保障女性自主，醫界則憂心少了醫師把關，恐增用藥風險，傾向維持現制。

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邀各界討論 持續蒐集意見

食藥署藥品組副組長林意筑說，日本試辦計畫由厚生勞動省委託藥師公會執行，二○二三年十一月起至二○二六年三月「關於販賣事後緊急避孕藥品之準備事項的調查計畫」，已有三四○家藥局參與，每二至三家藥局須與一家婦產科院所合作，組成醫藥區域聯盟，服務對象為十六歲以上女性，領藥時須當場服用，三週後回診追蹤，除提升可近性，也保障後續健康。

林意筑表示，緊急事後避孕藥涉及面向廣泛，此次邀集醫界、藥界與婦女、兒少、家長團體等與會討論，盼以日本經驗為基礎，規劃出符合我國國情的人體研究計畫，正在蒐集各界意見。

醫界：缺乏專業評估恐增風險

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈認為，日本模式仍在試辦階段、尚無定論，若只有後續回診追蹤，缺乏事前專業評估，恐仍有風險，政府應優先推廣如事前避孕藥、保險套等安全避孕方式，「而不是讓事後藥變得太方便，這樣的方便其實沒有保障，還可能讓人誤以為很安全。」事後藥含高劑量雌激素，干擾荷爾蒙，不應當作常規避孕選擇。

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