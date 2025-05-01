青年基本法草案今通過 支持返鄉入法／定義為18~35歲 4年須訂一次「青年政策白皮書」

行政院院會今日將通過「青年基本法草案」，行政院政務委員史哲（左）表示，草案共28條，是基本法、不是作用法，該草案揭櫫青年世代在公領域上更多重要的價值。（資料照）

2025/05/01 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會今日將通過「青年基本法草案」，政院政務委員史哲昨天表示，青年定義為十八歲至卅五歲，四年須訂定一次「青年政策白皮書」、支持青年返鄉等入法，將由行政院長召集部會首長組成「青年事務發展會報」，該組織未來是行政體系關於青年事務的最高決策單位。

部會首長組成青年事務發展會報

史哲談及，「青年基本法草案」共廿八條，是基本法、不是作用法，該草案揭櫫青年世代在公領域上更多重要的價值。據統計，目前將青年事務列為一級單位有十個縣市，二級單位有八個縣市，各縣市也有青年事務委員會，可見青年是政府施政的主流議題。

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史哲說明，青年基本法是基本價值宣示，該法明定政府制定政策，須建立青年參與機制，雖然沒有寫得太細或過於強制性，但政府制定政策需考慮青年意見。且「支持青年返鄉」，政府必須提供協助，也都入法，還特別把避免物質濫用、增加心理諮詢等入法，都有進步性意義。

史哲說，在數位議題部分，要強調的是防治數位暴力、數位詐騙，這是新世代要面對的數位課題。同時，政府應支持非營利的青年團體，四年訂定一次「青年政策白皮書」，由行政院長召集部會首長組成「青年事務發展會報」。

史哲強調，政院青年諮詢委員會並不會轉為「青年事務發展會報」，因青諮員會是由青年組成，而「青年事務發展會報」組成是部會首長、學者專家和青年，為行政決策單位，與青諮會完全不同。

百億海外圓夢基金錄取667人

此外，為提升台灣青年國際競爭力，教育部提出「青年百億海外圓夢基金計畫」，審議結果昨日公布。史哲指出，海外翱翔組有四一八四人報名，錄取六一三人，顯示政策對青年的吸引力。另「築夢工場組」二九六人申請，共錄取五十四人，史哲分析該組較少人的主因是自由提案，須自行籌備計畫，所以第一梯次比較少人是正常的，預估下一梯次會大幅增加。

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