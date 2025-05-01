116學年大學招生 近半系組不參採數學／今年數乙納考科 155個系組參採 財經、資訊、管理學群占7成

116學年度大學招生參採數學系組數

2025/05/01 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學招生委員會聯合會昨公布一一六學年度三大招生管道數學科參採情形，其中繁星推薦、申請入學有近半數系組不參採數學，與前一個學年相比無大幅差異。至於考試分發部分，今年才納入考科的數學乙，則有一五五個系組參採，以財經、資訊、管理學群占比七成居多。

為供高中生升學參考，大學招聯會公布一一六學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，提供三大招生管道中，各大學校系所採計的學測數學Ａ、數學Ｂ以及分科測驗數學甲、數學乙等四個考科資訊。

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數B、數乙僅2成科系參採

招聯會統計，一一六學年繁星有一七○七個系組，有八一一個系組不參採數學；申請一九九二個系組，也有九七九個系組不參採數學；分發入學部分，有一七七七個系組參與，其中八六二個系組不參採數學。為社會組設計的數B跟數乙，各招生管道中皆僅僅只有近二成的大學科系組參採。

招聯會執秘、台灣大學教務長王泓仁表示，數乙今年起納入分科，一一六學年有使用數乙的一五五個校系組中，七成分布在財經、資訊、管理學群，最終依當年招生簡章為準。

招聯會：依當年招生簡章為準

對於較少系組將數B或數乙列入採計範圍，台大註冊組主任李宏森分析，各校系會依照其教學目標與要求來訂定考科，原則上也會參考一○八課綱的數學領域與職涯進路關係，應不會有不偏好數Ｂ跟數乙的問題。

一名熟悉考招人士也認為，大學學系會依招生需求來訂參採的考科，不單純是喜不喜歡哪科的問題，考招的內容並非只侷限在考科的討論。數乙的部分，因今年七月才開始考，各大學對數乙好不好用，可能還在觀望中，要等考完之後才知道。

少子化影響 中後段學校降低門檻

全教總高中委員會主委巫彰玫認為，數學常是學生面對的一個關卡，頂大或明星科系對數學參採仍多，但中後段學校可能受少子女化影響，或許在科系學習路徑之下，數學確實並非必要，又基於招生考量盡量降低門檻，形成數學參採比例不高的情況。

大學招聯會公布一一六學年招生數學參採資訊，三大招生管道近半系組不採計數學。（資料照）

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