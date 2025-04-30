太魯閣族聚會所 吉安公所爭建

吉安鄉干城村博愛新村（Alang Gnaalu）內並無太魯閣族聚會所，鄉公所爭取興建，圖為日前工程說明會。（吉安鄉公所提供）

2025/04/30 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉干城村博愛新村（Alang Gnaalu）主要由一九九○年歐菲莉颱風後，自秀林鄉銅門、榕樹部落遷徙而來的太魯閣族人組成，但村內無聚會所，吉安鄉公所向中央原住民族委員會爭取興建，日前於干城村博愛新村文化健康站舉辦工程說明會，希望興建鄉內首座太魯閣族部落聚會所。

吉安鄉公所指出，部落聚會所新建工程，包含拆除既有活動中心二樓與樓梯建築物、屋頂防水與裝修工程、新建聚會所主體、機電照明、消防安全、給排水與衛生設備等系統工程，及外部雜項與綠植景觀工程等。

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不過現場參舉的民眾較關切部落聚會所未來使用的安全性與文化象徵性，因此說明會也針對建物的防風防雨效果、工期長短、屋頂材料、室內照明規畫、建材選用及圖騰文化意涵，展開設計討論。

吉安鄉長游淑貞強調，部落公共建設應朝向百年設計考量來做規畫與鋪陳，因此鄉公所會充分參酌部落會議意見後修整計畫，並向原住民族委員會爭取後續工程建設經費，希望能儘早建設吉安鄉首座太魯閣族部落聚會所，打造更宜居、永續的原鄉環境。

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