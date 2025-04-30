線上陪讀偏鄉童 大小學伴相見歡

平日課後以電腦螢幕互動的大小學伴，第一次嘗試下水划獨木舟，對未來有更多憧憬。（東華大學提供）

2025/04/30 05:30

花蓮縣11校148位國中小學生 與東華大學生建立連結

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣「數位學伴」計畫已執行十八年，今年有十一校、一百多位國中小學生參加，本月分兩梯次舉辦實體相見歡活動，讓平常只能線上課程相見的學伴們，終於面對面！

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今年參加數位學伴計畫的學校共有來自十一校、一百四十八名學生，包括美崙、花崗及平和國中等六所國中、及豐濱、富源等五所國小，中、小學學生每週與大學伴有兩堂課的互動，課後透過線上一對一的陪讀，除了上國英數等科目，也教孩子寫功課、不懂的也能問。

花蓮縣教育處課程教學科長黃秀琴說，申請參加數位學伴計畫的學生普遍反應都很喜愛，美崙國中的主任還分享，目睹學生與大哥哥大姊姊的互動，練習英文對話的投入程度「明顯比上課還認真」，對中小學生來說不僅是課業上的學習，也是眼界的拓展，讓大小學伴實體見面，也讓數位學習不只是冰冷的螢幕及電腦操作，更多了相互陪伴的溫暖。

主辦的東華大學每年都舉辦相見歡活動，讓平常只有在電腦螢幕互動的夥伴可以實際見到面來互動，今年活動在東華大學校園舉行，大小學伴先透過團康活動打開隔閡，在大哥大姊帶領下一起到東華大學校園內的東湖划獨木舟。

計畫主持人、國立東華大學劉明洲教授認為，數位學伴計劃希望打破城鄉隔閡，強化學童的學習支持，不僅是知識傳遞的平台，更是大學生實踐服務學習、與學童共同成長的重要機會，過程中建立的連結與成就感，是彼此最寶貴的收穫。

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