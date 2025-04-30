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    利澤焚化廠明年屆齡 宜縣府決原地整建

    利澤焚化廠使用年限明年4月到期，環保局決定採ROT模式原地整建。（資料照）

    利澤焚化廠使用年限明年4月到期，環保局決定採ROT模式原地整建。（資料照）

    2025/04/30 05:30

    評估財務、設備、處理量與熱值等面向 初估須投入經費13億

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣五結利澤焚化廠使用年限將在明年四月到期，縣環保局評估財務、設備、處理量與熱值等面向，決定採ROT模式「原地整建」，初估須投入十三億元經費。縣議會排定五月十二日下鄉，讓議員到焚化廠實地考察，了解作業流程並聽取簡報，再評估是否支持原地整建案？

    議會5/12實地考察 評估是否支持

    五結利澤焚化廠有兩座焚化爐，每日焚燒量可達六百噸（每爐三百噸），委託民間業者營運，使用年限廿年，至二○二六年四月屆齡。縣政府環保局提出「原地整建」、「異地重建」兩個方案評估。

    據了解，採ROT模式的「原地整建」，由民間機構出資整建後營運，營運期滿歸還政府，投資金額至少十三億元，使用年限延長十至十五年；至於BOT模式「異地重建」，由民間機構投資興建新的焚化爐並營運，期滿後所有權移轉給政府，投資金額至少七十億元，使用年限廿年至廿五年。

    投資成本相對低 免辦環評等優點

    「原地整建」優點是投資成本相對低，免辦環評，但整建期間，垃圾焚燒量能減半，需規劃調度，而由於鍋爐等硬體未換新，在既有條件下，不易達成高效發電。「異地重建」是先建新爐、後拆舊爐，沒有垃圾焚燒調度問題，設備換新也能高效發電，不過投資金額龐大，影響廠商投資意願。

    縣府近期拍板定案，決定採取「原地整建」，縣環保局表示，經評估廠況、處理量能、設計熱值、財政負擔等問題，利澤焚化廠每年定期歲修並導入AI智能系統升級輔助操作，運轉率仍高達九四％，且經中央評比連續五年獲特優，顯示維運管理廠況優良，設計處理量及熱值均足以妥善處理宜縣廢棄物，無建設新廠之必要性與迫切性。

    將可收取權利金 並達到排污減量

    縣環保局指出，後續將採取ROT舊廠升級整備方式（原地整建），提升利澤焚化廠污染防制效能，除降低空氣污染排放量，透過合理財務規劃，有機會將宜縣一般廢棄物無償交付處理，並向操作廠商收取權利金，達到污染排放再減量、縣府財政少負擔的雙贏目標。

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