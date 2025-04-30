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    首頁　>　生活

    新北市府AI應用 議員批有名無實

    2025/04/30 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員彭佳芸昨天在議會批評「市府AI應用內控機制不足」，強調AI技術雖為趨勢，但市府各局處在實際應用上缺乏明確標準，導致「掛AI名義、缺AI實質」。市府研考會允諾研擬新北市自有的AI應用規範，一個月內提出初步方案。

    彭佳芸指出，新北市多項政策與活動冠上「AI」名義，但實際技術內容與生成式AI的定義存有落差，如農業局舉辦的「AI寵物大健走」，所使用的智慧項圈僅具備基本數據監測功能，與傳統手環相似；而教育局近日也推出「校園AI圖書館」功能，性質也與行之有年的「延伸閱讀」、「相關新聞推播」功能相近。

    彭佳芸建議，研考會應儘速擬定新北市AI應用指引，讓市府員工在使用AI時有法可循，不致誤觸法規，同時應公開各局處導入AI系統時的相關決策演算法來源、個資保護機制，設立第三方審核機構，處理市民對AI決策的疑義與申訴。她並鼓勵市府推動AI創新提案，提升行政效率，緩解人力不足問題。

    研考會主委林豐裕表示，市府目前參考行政院發布的AI使用指引，並關注生成式AI應用的隱私與資料安全，後續將研擬新北市自有的AI應用規範，並承諾一個月內提出初步方案及揭露使用草案。

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