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    首頁　>　生活

    中和雙屍案凸顯長照悲歌 新北議員籲檢討訪視、關懷機制

    2025/04/30 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市中和區廿八日發生一起雙屍命案，疑涉長期照顧與弱勢家庭困境，市議員張維倩昨日在議會質詢指出，類似長照悲歌案件層出不窮，要求社會局正視弱勢家庭照護機制漏洞，避免悲劇一再重演。

    據了解，五十六歲日籍倉姓男子與六十一歲林女原為夫妻，但二人離婚分居後，林女疑因罹病導致重度殘障，在中和區租屋，倉男回到林女身邊照料，經濟來源全靠倉男發傳單與打零工，並仰賴低收入戶及身障補助維持生活，日前房東因久未聯絡報警求助，警方破門發現兩人已死亡多日。

    張維倩指出，中和區曾發生主要照顧者母親往生，導致一家四口只剩下失智父親獨活的悲劇，未料類似案件層出不窮，她質疑市府的通報與訪視系統未能深入掌握家庭真實情況，當地里長也不知兩人生活狀況，顯示社會安全網存在漏洞。

    社會局長李美珍表示，該案並非市府列管家庭，林女有申請身障與低收入戶補助，由於申請資料僅登記林女本人，公所不清楚她與倉男原為夫妻關係，去年底公所曾訪查，確認低收入戶資格，當時見有親友在場照顧，未察覺異常。

    張維倩強調，社會局應檢討訪視與關懷機制，研究預防與補救措施，強化身心障礙者與照顧者家庭的支持系統。

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