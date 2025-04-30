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    新北改善輔大商圈塞車 塭仔圳6月底打通國營路

    塭仔圳廿米計畫道路「國營路」施工中，預計六月底完工通車。（記者陳奕劭攝）

    塭仔圳廿米計畫道路「國營路」施工中，預計六月底完工通車。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府推動塭仔圳市地重劃工程，為了紓解輔仁大學商圈周邊車流，位於新莊區中正路以南的塭仔圳第二區，將於今年六月底開通東西向的二十米計畫道路「國營路」、「新富三路」，用路人往返西盛工業區、樹林一帶更便利。市長侯友宜昨天視察指出，未來道路打通後可縮減十分鐘車程，改善當地交通瓶頸。

    侯友宜表示，塭仔圳市地重劃案位於輔大旁的市中心，總面積達四百公頃，目前工程進度約四十三％，期待明年底順利完工，為了避免施工過程帶來交通衝擊，將妥善調度交通用地與提前開闢道路。

    他說，未來新富一路、莊泰路到國營路等東西向道路打通以後，將封閉新樹路，並串接新富三路，之後行經附近商圈，不必再依賴中正路與新樹路，可有效紓解輔大商圈、中正路一帶的車流量，縮減約十分鐘車程，也有助於疏散新莊好市多賣場周邊假日購物車潮，緩解區域交通壅塞。

    市府地政局長汪禮國補充說明，新樹路是塭仔圳二區的主要道路之一，但交通尖峰時間經常塞車，未來新的計畫道路將分階段取代新樹路，福營路會變成綠園道；國營路與新富三路預計六月底完工後開通，景德路、福營路、部分新樹路將陸續封閉，以利重劃工程進行，呼籲民眾留意改道資訊，配合交通指引行進。

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