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    新北土城桐花盛開 公園改造6月完工

    土城桐花公園桐花盛開，地上鋪滿花朵如同下雪。（記者陳奕劭攝）

    土城桐花公園桐花盛開，地上鋪滿花朵如同下雪。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者陳奕劭、翁聿煌／新北報導〕有「五月雪」之譽的桐花，已在新北市土城區等多處山區盛開，市府辦理「土城桐花公園景點營造工程」，投入一三五○萬元經費，打造更清楚的賞桐指引、安全舒適的步道，提升山林旅遊質感，營造尊重自然的環境，預計今年六月完工。

    改善入口廣場 優化指引

    市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，土城桐花公園營造工程是改善入口休憩廣場，將原本以停車為主的廣場改成以人為本的鋪面與設計動線，並優化景觀廁所等設施，打造適合步行與停車的多功能廣場，也整合桐花公園牌樓意象，保留民眾的在地記憶與情懷。

    不過，外界擔心營造工程恐影響民眾的賞桐品質，觀旅局回應，將以分區施工方式，降低對民眾的干擾，各分區完工後再開放使用。

    花期至5月中 週六辦賞螢

    土城區公所表示，包括桐花公園、太極嶺步道的桐花都已盛開，預計花期可持續至五月中旬，五月三日晚上六點在土城區善息寺舉辦欣賞螢火蟲小旅行，邀請民眾白天賞桐、晚上賞螢。

    大都會公園 賞白花三葉草

    另外，新北大都會公園的廣闊草地已換上迷人的色彩，無數朵小巧的「白花三葉草」正綻放，民眾漫步其中可感受春天的浪漫氣息；市府高灘地工程管理處長黃裕斌說，「白花三葉草」猶如草地上的可愛精靈，象徵純潔、幸福，花期為三月至八月，四月是盛開季節。

    十分瀑布公園 延長開放

    「十分瀑布公園」將於五月一日至九月卅日延長開放一小時，早上九點開放入園，閉園時間延長至晚上六點，下午五點卅分為最後入園時間；觀旅局表示，「觀瀑吊橋」可欣賞火車駛過的風景，也是打卡熱點，民眾也可順遊十分老街與十分車站，漫步老街時，「火車門前過」是最經典的當地風情。

    平溪線鐵路沿線的望古車站，周邊保有自然山林風貌，步行約十分鐘抵達望古瀑布；探訪嶺腳車站可順遊嶺腳寮古道石階梯步道與嶺腳瀑布，最後搭上平溪線前往菁桐車站，欣賞日式木造結構建築，位於車站旁的選洗煤廠遺址矗立鐵道邊，聯想懷舊氛圍，景點詳情可到新北市觀光旅遊網或臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢。

    新北市土城區桐花公園、太極嶺步道的桐花都已盛開，預計花期可持續至五月中旬。（記者陳奕劭攝）

    新北市土城區桐花公園、太極嶺步道的桐花都已盛開，預計花期可持續至五月中旬。（記者陳奕劭攝）

    新北大都會公園「白花三葉草」盛開。（記者翁聿煌攝）

    新北大都會公園「白花三葉草」盛開。（記者翁聿煌攝）

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