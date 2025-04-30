新北41處公有市場 「不塑」消費抽買菜金

新北市公有市場設置「reBAG袋袋箱傳」二手袋回收箱，民眾若忘記自備購物袋可自行取用。（新北市環保局提供）

2025/04/30 05:30

5/1起攤商不主動提供塑膠袋 設有二手袋回收箱供取用

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為鼓勵民眾自備購物袋，減少使用塑膠袋，轄內四十一處公有市場自五月一日起轉型為「不塑市場」，未來攤商將不主動提供購物用塑膠袋，環保局也在現場設置「reBAG」二手袋回收箱，提供忘記帶袋子的民眾使用，讓「不塑」消費更方便、友善。

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不塑市場 6年省18萬個塑膠袋

環保局長程大維表示，新北市二○一九年起推動「不塑市場」，迄今已有蘆洲永平、林口、汐止秀豐、三重中央、樹林保安及泰山市場加入「不塑市場」行列，累計減少使用的塑膠袋超過十八萬個，為響應國際減塑趨勢，市長侯友宜今年一月宣示新北市公有市場將於年底前全數達成「不塑市場」的目標，預期每年可節省卅萬個塑膠袋。

他說，環保局與市場處合作，輔導新北市轄內四十一處公有零售市場轉型為「不塑市場」，鼓勵民眾逛市場自備購物袋或環保容器，攤商也不主動提供塑膠袋，鼓勵合併盛裝及不使用一次性塑膠餐具，市場內均設置「reBAG袋袋箱傳」二手袋回收箱，民眾若忘記自備購物袋時可免費取用。

推兩波抽獎 總獎勵金30萬元

環保局說明，市府推出「買菜自己『袋』，不塑逛市場」活動，第一波自五月一日至廿一日，民眾在「新北ｉ環保」臉書粉絲專頁活動貼文下完成留言、分享等指定任務，可參加「買菜金」（郵政禮券）抽獎；第二波為五月廿二日至十月卅一日，期間至新北市四十一處「不塑市場」進行不塑消費（如自備環保購物袋、紙袋或環保容器），並完成與攤商合照上傳的指定任務，可參加「買菜金」（郵政禮券）抽獎，總獎勵金達卅萬元，活動訊息可至官網查詢。

議員肯定推動 盼進化到不提供

新北市議員江怡臻表示，肯定環保局全面推動「不塑市場」，希望未來逐漸從不主動提供改進到不提供，或是以分類方式漸進式推動，例如生鮮類及肉類才可提供塑膠袋，逐步落實「不塑市場」。

民眾︰生鮮裸賣不便 應有配套

習慣到傳統市場買菜的黃太太說，逛大賣場或超市民眾都習慣自備購物袋，但是傳統市場採買葷腥的魚、肉、生鮮產品通常都是裸賣，不像賣場有完整包裝，完全不用塑膠袋，消費者可能會覺得不方便，執行面恐有困難，市府仍需思考更完善的配套措施或提供誘因。

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