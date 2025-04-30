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    首頁　>　生活

    學前特教資源不足 身障兒被當普通生

    桃園市學前集中式特教班目前有50班、安置幼兒共355人，但有家長反映名額不足，導致幼兒須以普通身分就讀公幼。（桃市府教育局提供）

    桃園市學前集中式特教班目前有50班、安置幼兒共355人，但有家長反映名額不足，導致幼兒須以普通身分就讀公幼。（桃市府教育局提供）

    2025/04/30 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市學前集中式特殊教育資源分配失衡，議員黃敬平昨於議會定期會教育局工作報告議程質詢指出，接獲家長反映，學前資源中心因名額不足，建議家長讓身心障礙幼兒以「普通生」身分就讀公立幼兒園，可是現行制度之下，公幼申請特教助理員的條件苛刻，導致面對中重度障礙幼兒，也難以獲得協助。

    教育局長劉仲成答詢說，法規規定學前集中式特教班每班幼兒不得超過八名，目前桃市平均每班安置約七人，每學年度都盤點各行政區資源與需求評估增班，一一三學年度全市五十班，安置幼兒三五五人，已核定一一四學年度於八德區、蘆竹區各增設一班。

    教育局現行對於公幼特教學生助理人員總時數，以每週廿小時或四十小時為原則；非營利幼兒園身心障礙幼生每達兩人，補助配置一名助理人員的鐘點費每日最高四小時，若有招收多重身心障礙或中重度身心障礙幼生，或招收有情緒行為障礙或其他特殊情況幼生，得視其需求每日最高補助八小時。

    準公幼每班接受安置身障兒達二人以上者，補助增置人員鐘點費每日最高四小時，其中一人障礙程度為中重度以上者，每日最高六小時，若公幼有需要協助幼兒申請專業輔導人力，得向教育局申請經費補助。

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