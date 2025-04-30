拿到破平板 議員：學生卻要賠錢

2025/04/30 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「班班有網路，生生用平板」計畫，共配置七萬八千台平板電腦，市府教育局昨於議會定期會工作報告，議員謝美英質詢指出，有孩子拿到破損的平板，向電腦課老師反映，得到可以繼續使用的答案，課後裂痕擴大，竟被要求賠償；教育局長劉仲成答詢說，平板仍在保固期，自然使用下損壞，學生不須負擔賠償責任，尚未獲報有學校請學生賠償的案例。

教局長：正常使用不負擔賠償

謝美英表示，教育局二○二二年起配合教育部推動「中小學數位學習精進方案」，在國中小各年級實施「班班有網路，生生用平板」，接到家長陳情說孩子上電腦課時拿到左上角有破損的平板，跟老師反映後得到續用沒問題的答覆，課後裂痕擴大，卻被要求賠償，導師獲悉後也認為不合理，幫忙跟電腦老師反映，但對方堅持該生是最後一個使用者，因此要負賠償責任。

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謝美英認為，平板電腦玻璃保護貼一旦破損，輕微施加壓力都會破損擴大，學生事前已跟老師反映，仍得冒著割傷手指的風險繼續使用，後來變成「冤大頭」，只能說誰用到誰倒楣；她要求，教育局至少每週盤點一次平板妥善，編列足夠預算修繕，不要歸責到老師身上或轉嫁給學生。

劉仲成表示，平板使用年限四年，採購時已含四年保固服務，當年限到期時，如堪用則續用，不堪用則循報廢程序處理，現階段平板都在保固期內，因此沒有額外編列維修經費，學生正常使用下損壞，不必負擔賠償責任，因財產已移撥各校管理，由校方視實際情況，依公有財產使用規定認定是否需要賠償。

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