航空城拆遷戶 憂領不到15％補償費

2025/04/30 05:30

安置住宅最晚領得使照基地在5月底 恐趕不及8月搬遷期限

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府辦理桃園航空城安置住宅工程，最晚領得使用執照的基地預計落在五月底，拆遷戶憂心還要辦貸款、驗屋交屋、舊屋騰空點交等時程，趕不及八月搬遷期限，會影響十五％補償費資格。

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地政局：會向政院專案小組提案

市府地政局長蔡金鐘回應，同時進行驗交屋及繳款的時程需要三個月左右，有的安置住宅五月才取得使照，確實可能趕不及八月搬遷期限，市府除了請中央協助解決限貸令，也協調中央將補償金領取期限延到十二月，因中央考量期程訂好不宜更改，避免影響第三跑道工程，若歸責安置住宅未按照期程，致拆遷戶領不到十五％的補償費，會再次提案到行政院專案小組。

航空城安置住宅工程共有十一個街廓、五十一棟、一九二五戶，分別為市府及民航局基地，市府住宅發展處表示，各基地陸續申請使照，並依取得順序分批通知拆遷戶驗屋交屋，三月底已領得第一張使照，其他安置住宅將於五月底前領得使照。

民眾還要辦貸款、驗屋交屋

住宅處四月廿一日起通知第一批安置戶進行驗交屋，民眾可先針對住宅處提供驗屋表單的項目，就自宅內部驗屋，過程同時通知民眾繳款辦理移轉登記，預計八月前全數完成。

議員徐其萬都質疑，市府無法如期在四月全數交屋，拆遷戶入住前還得修繕、裝潢等，民眾如何能在八月完成搬遷？若因驗交屋期程延宕，十五％補償費領取時限可否延後，市府不要讓拆遷戶自己猜。

蔡金鐘表示，領得使照後要辦理保存登記並公告十五天，預計需一個月，拿到使照的拆遷戶就要繳款九十五％，會牽涉到貸款事宜，附近地區六○四戶約有六成貸款應無問題，其他仍在調查中，財政部在三月廿五日發函八大官股銀行，地政局也與大園、蘆竹農會協調，儘量讓拆遷戶順利貸款。

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