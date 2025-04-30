《新竹》湖口鍾家圓環窯變歷史建築 地主擬訴願

文史工作者認為湖口波羅汶的「鍾家圓環窯」，為新竹縣磚窯文化研究的重要入口，希望能保存共創雙贏。 （記者廖雪茹攝）

2025/04/30 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一群文史工作者，兩年多來爭取將湖口鄉波羅汶磚窯廠納入文化資產保存，去年五月驚傳窯體多處疑遭破壞，引發外界關注，縣府文化局緊急列為暫定古蹟保護，上月經文資審議會通過，同意將這座「鍾家圓環窯」登錄為「歷史建築」，近日即將公告。不過，反對文資保存的官姓所有權人表示，待收到正式公文，將與所有地主討論後，循行政救濟管道提出訴願。

此案源於竹縣府原擬建置縣立生命紀念園區，波羅汶磚窯廠緊鄰預定地，被地方人士「重新發現」，約有一甲子歷史，窯體獨特且完整，前年中向縣府文化局提出文資申請。三月十八日召開審查會議，逾半數同意登錄歷史建築，以湖口波羅汶鍾家圓環窯名稱，涵蓋窯體、煙囪、煙道，土地範圍四筆地號，面積約一二○五平方公尺。

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會中林姓等民眾也發言指，新湖地區過去是新竹縣磚瓦窯業最盛區域，今日卻幾無遺跡可尋。湖口鍾家磚窯是最後一座磚窯，不僅結構獨特，且窯廠工作者仍在，為新竹縣磚窯文化研究的重要入口，且與湖口地方產業、生活與文化相互編織，希望保存共創雙贏。

官姓地主等人則表示，窯廠所在的十一位土地所有權人都不同意納入文資，應尊重地主權益；地主們認為只是一般磚廠工廠，毫無特殊技術和藝術美學，且窯體破損已無價值，若保存將使用其土地，應取得地主同意，也有地主表達若政府價購該土地發展觀光，願意配合。

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