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    《新竹》輪狀病毒疫苗 竹縣新生兒補助2千

    新竹縣政府從五月一日起，擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象至一般家庭新生兒，每名嬰兒最多補助二千元。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府從五月一日起，擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象至一般家庭新生兒，每名嬰兒最多補助二千元。（記者廖雪茹攝）

    2025/04/30 05:30

    5月起 8個月內新生兒、父母設籍逾1年即可申請補助

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府從五月一日起，擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象至一般家庭新生兒，依疫苗廠牌不同，每名最高補助二千元，預估今年將有一千五百名嬰兒受惠。

    幼童腸胃炎常見致病原之一

    衛生局表示，輪狀病毒感染是幼童腸胃炎常見的致病原之一，若不慎感染可能引起腹瀉、嘔吐、發燒，造成醫療負擔和家庭照顧的壓力。鑑於接種疫苗是預防輪狀病毒最有效益的方法，而口服輪狀病毒疫苗目前還列在自費項目，縣府從去年開始針對縣內低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病的新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗。

    持醫療院所收據正本申請補助

    為減輕爸媽的育兒負擔，五月一日起將擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象，八個月內新生兒出生登記至申請期間均設籍新竹縣，且父或母任一方設籍新竹縣一年以上，就可持兒童健康手冊前往縣轄公費疫苗認定合約醫療院所，由專業醫師評估身體狀況後施打口服輪狀疫苗。

    衛生局指出，目前口服輪狀病毒疫苗分為兩劑（每劑約二千五百元至三千元）、三劑（每劑約一千六百元至二千元）兩種，家長可持合約醫療院所開立的收據正本申請補助，每名嬰兒最多補助二千元。

    符合自費疫苗補助對象的寶寶接種疫苗後三個月內，家長請檢附以下資料向各鄉鎮市衛生所辦理申請：三個月內含有個人遷徙紀錄的詳細記事戶籍謄本（正本或影本）、匯款存摺封面影本、申請人的身分證和印章、合約醫療院所開立的收據正本。補助資訊可至衛生局網站查詢，電話（03）5518160。

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