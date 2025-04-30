《苗栗》拱天宮「放頭旗」 白沙屯媽進香倒數

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮「放頭旗」 為白沙屯媽祖進香揭序幕。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

2025/04/30 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下往雲林縣北港朝天宮進香，將於五月一日深夜十一點二十五分登轎後出發，訂五月三日抵達北港，廟方於進香前三天、二十八日深夜十一點五十分舉行「放頭旗」儀式，宣告徒步南下進香正式揭開序幕。

請出進香先鋒旗懸掛龍柱供參拜

依百年來習俗，白沙屯拱天宮會在媽祖南下進香前三天舉行放頭旗儀式，拱天宮管理委員會與值年爐主於前晚十一點五十分帶領信眾持香祝禱，請出頭旗後，交由頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口的龍柱上，供信眾參拜。

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四方形的頭旗，高兩百多公分，旗面繡有雙龍及白沙屯拱天宮天上聖母等字樣，造型以古代方天畫戟的兵器為象徵，是白沙屯媽祖進香的先鋒旗，於進香沿途驅煞避邪。

信眾於放頭旗後開始三天的沐浴齋戒。不少信徒也會「開旗犒軍」，準備豐盛供品與進香旗，到拱天宮祭祀、犒賞準備南巡的天兵神將，祈求進香全程平安順利。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香來回約四百公里，為全國知名宗教盛事，近年來報名人數屢創新高。今年報名人數共計三十二萬九千一百一十八人，較去年十七萬九千九百七十一人增長八成，增加人數驚人。

近33萬人報名 去比年成長8成

白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香活動已傳承約二百年歷史，來回近四百公里徒步進香、且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色，二○一○年由文化部前身行政院文建會指定為國家重要民俗。因白沙屯媽祖鑾轎頂為粉紅色，且行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。

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