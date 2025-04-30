基隆義三路郵局周遭 將公辦都更

中華郵政基隆義三路停車場將與鄰近公有土地以公辦都更方式聯合開發。（記者盧賢秀攝）

2025/04/30 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中華郵政在基隆市義三路的停車場是商業用地，市府邀集中華郵政與周邊的財政部國有財產署、法務部行政執行署宜蘭分署及交通部航港局等公有土地管理單位，共組都更合作平台，聯合開發多年來低度利用的土地，是繼基隆新市政大樓之後第二起公辦都更案。

中華郵政在義三路有二塊基地停放郵務車，因應物流業務發展需求，計畫將停車場作為物流營運，但義三路為單行道，且路幅不大，市府擔心將來物流車進出會交通打結，建議與周邊國產署、行政執行署宜蘭分署及航港局等單位的土地聯合開發。

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都市發展處表示，相關單位都有都更意願，市府邀集共組合作平台，後續收集相關單位的同意書，即可推動都更規劃與招商。

都市發展處長謝孝昆指出，該案基地位於田寮河沿岸商業區（義三路西側與信二路南側交會處），公有地面積約一千坪，基地條件及區位良好，鄰近愛四路夜市，都更後可望帶動周邊建物更新動能，活化市中心商業機能與改善市容景觀。

此外，基隆市舊公車處修理廠也將公辦都更為新市政大樓，已辦理招商說明會，基地面績約一三二七坪，將興建兩棟大樓，樓地板面積將達一．七萬坪，是基隆市首件、開發量體最大的公辦都更案。

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