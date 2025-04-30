剴剴案疏失無作為 北市議員斥社會局幫凶

台北市議員洪婉臻（左）批社會局是剴剴案的幫凶，更直指社會局長姚淑文（右）不適任應下台。（擷取自議會網站）

2025/04/30 05:30

指訪視員發現異狀卻視而不見 市府允精進作為

〔記者林承鴻、劉詠韻／台北報導〕台北市一歲十個月大男童剴剴前年底遭劉姓保母姊妹凌虐致死，台北地院國民法庭昨持續開庭，法醫在庭訊說明解剖鑑定的傷情體無完膚，令人鼻酸；台北市多名議員昨在議會質詢指社會局處理諸多缺失「是幫凶」，對社會局所提的「七加一」精進措施不滿意。北市府祕書長李泰興緩頰說，社會局很認真，但訪視不該流於形式，應該有精進作為。

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洪婉臻出示劉姓保母姐妹照顧剴剴的訪視紀錄跟檢核表，每一個項目都打勾，訪視員都檢核同意；但訪視紀錄又寫明剴剴不太會主動表達想要的東西，應持續觀察，以及幼兒可能沒有受到良好刺激跟對待，導致情緒跟反應不如同年齡的幼兒；檢核則認為符合一歲半的發展。

洪婉臻批把問題都推給中央

洪婉臻認為，訪視紀錄前後不一，可知訪視員有發現異狀卻視而不見，社會局也沒有作為；批評姚淑文回應把問題都推給中央，「你們就是幫凶」，應該下台。

許淑華認為，從檢調偵辦結果顯示社工造假訪視紀錄，未來也應檢視保母證及保母健康、刑事紀錄證明等資料，避免發生法律問題後以精神失常躲避制裁；議員王孝維不滿姚淑文對預防機制的說明，直接打斷發言請她回座位，批評她不適任。

李泰興：訪視頻率不能流於形式

李泰興表示，社會局很認真，但剴剴無父母照顧，訪視頻率應提高且不能流於形式，要有精進作為；姚淑文表示，市府在行政裁處上只能公告姓名跟廢證，所有資料都已交給檢調，檢調若有疑慮可以傳喚。並說去年三月已提出七加一政策，全面盤點居家保母收托情形，訪視次數也由一年四次提高為六次，啟動托育地縣市政府、兒童戶籍地縣市政府個管社工及收出養媒合機構三方共訪。

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