台北世壯運賽程公布慢 羽、排球等審核

台北市議會教育委員會昨召開世壯運籌備執行專案報告，體育局長游竹萍（右三）說明執行進度。（記者何玉華攝）

2025/04/30 05:30

執行長林哲宏缺席議會專案報告 議員譴責 林：未接獲通知

〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會賽程未完全公布引起關切，議員昨質疑選手尚未收到開幕通知，連總負責人、執委會執行長林哲宏都缺席議會專案報告會議，民眾黨議員黃瀞瑩予以譴責並酸「比壯寶更像吉祥物」，國民黨議員秦慧珠也質疑「隱形人，不重要？」體育局長游竹萍說明林哲宏昨拜會中華奧委會，開幕細節近期會處理，今（卅）將再公布五項賽程，僅剩羽球、排球兩賽程等總會審核。

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今將公布游泳等5項賽程

林哲宏昨缺席議會教育委員會世壯運籌備執行專案報告，身兼副執行長的游竹萍忙解釋，議會一般由局處報告，所以沒通知執行長，是她疏失；林哲宏會後表示，未接獲通知參加會議，若議會通知一定出席，會再安排時間拜會議員並報告相關事宜。

5/17晚上大巨蛋開幕 5/30閉幕

體育局昨說明，世壯運五月十七日開幕，下午五點舉行「夢想壯年遊」，晚上七點在台北大巨蛋開幕，閉幕於卅日晚上七點在新北美術館登場。對外界質疑賽程公布慢，游竹萍說明須經壯年運動總會審核，今將再公告游泳、自行車、定向越野、壁球、桌球五項賽程，羽球、排球還在等審核回復。

游竹萍表示，總報名人數超過三萬人，繳費成功兩萬五九五○人；國內選手佔一萬九千人（五千人在雙北），外籍選手六千多名；根據陸委會資料，中國籍選手及陪同人員共五五五人，有些資料需要補正，已有四七六人提供，一一二人通過審查，整體賽事不會受影響。

距開幕近 議員批APP未完成

黃瀞瑩、簡舒培質疑賽程遲未公布是否因太晚送總會審核，要求提供各單項賽程給總會的時間；黃瀞瑩表示，賽程未公布，選手很難安排時間，連要參加開幕式的選手也未收到通知；簡舒培說，距開幕剩十幾天，包含APP等都未完成，很難理解市府對專案報告的態度「這麼雲淡風輕」。游竹萍表示，開幕細節近期會通知。

秦慧珠說，二○一七年成功舉辦世大運，讓前台北市長柯文哲民調黑翻紅，世壯運將是台北市長蔣萬安能否領導舉辦大型賽事的指標。但賽事先天各場館不好，後天又失調，遇到陣前換降、大罷免，她很擔心開幕後媒體報導一團亂，市府每天忙著澄清負面新聞，到時不僅北市府受傷、蔣萬安受傷，連市民也沒有光榮感。

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